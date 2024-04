Lakers scheitern erneut an Nuggets - James lässt Zukunft offen

Die Los Angeles Lakers sind NBA-Rekordmeister, die Denver Nuggets der Titelverteidiger. Wie im vergangenen Jahr endet die Saison von LeBron James in diesem Duell.

Die Los Angeles Lakers sind in den NBA Playoffs erneut an den Denver Nuggets gescheitert und haben dabei ein weiteres Mal eine Führung aus der Hand gegeben. Gegen den Titelverteidiger unterlag der NBA-Rekordmeister am Montagabend (Ortszeit) in Denver 106:108 und kassierte dabei die entscheidende vierte Niederlage im fünften Spiel der Playoff-Serie.

Im vergangenen Jahr hatten sich beide Teams noch im Finale der Western Conference gegenübergestanden, die Nuggets hatten diese Serie 4:0 gewonnen und danach im Finale gegen die Miami Heat den Titel geholt.

Murray überragt mit 32 Punkten

In diesem Jahr hatten die Lakers bei ihren Niederlagen einmal 20 und zweimal zwölf Punkte Vorsprung aus der Hand gegeben. In Spiel fünf waren die Lakers Mitte des dritten Viertels neun Zähler vorne und verloren dann die Kontrolle. Nuggets-Profi Jamal Murray machte den Sieg mit dem letzten Treffer perfekt und kam auf insgesamt 32 Punkte.

"Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach glücklich für uns", sagte Murray. Nikola Jokic kam auf 25 Punkte. Bei den Lakers holte LeBron James 30 Punkte, elf Vorlagen und neun Rebounds. Das Ende seiner 21. Saison in der NBA konnte er damit nicht verhindern.

Somit bleibt es dabei: Noch nie hat ein NBA-Team einen 0:3-Serien-Rückstand in den Play-offs noch gedreht.

James weicht Zukunftsfragen aus

Wie es mit James, mittlerweile 39 Jahre alt, in Zukunft weiter geht, ist offen. Der Rekordschütze der NBA könnte im Sommer aus seinem Vertrag aussteigen und sich womöglich einen großen Traum erfüllen: mit seinem ältesten Sohn Bronny in einem Team spielen. Der 19-Jährige spielt College-Basketball und hat sich bereits für den kommenden NBA Draft angemeldet.

"Zuerst einmal Hut ab vor dem Titelverteidiger, ein tolles Team, gut gecoacht, sie haben die richtigen Aktionen gemacht, um diese Serie zu gewinnen, man muss ihnen Respekt zollen", sagte James und wich den Fragen nach seiner Zukunft aus: "Ich will nur an meine Familie denken. Ich werde mich auf sie konzentrieren". Und sich dann mit den USA auf die Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August) vorbereiten.

Was danach kommt? Darüber habe er "in letzter Zeit nicht viel nachgedacht. Letztendlich wird der Junge (Bronny, Anm. d. Red.) tun, was er will - ich sage Junge, aber er ist jetzt ein junger Mann -, er wird entscheiden, welchen Weg er in seiner Karriere einschlagen will."

OKC sweepen Pelicans - Celtics führen 3:1

Zuvor hatten die Oklahoma City Thunder ihren vierten Sieg im vierten Spiel gegen die New Orleans Pelicans geholt und den Einzug in die nächste Runde perfekt gemacht. Beim 97:89 lagen die Gäste im Schlussviertel zwischenzeitlich noch fünf Punkte hinten, übernahmen dann aber doch noch die Kontrolle und setzten sich durch. Shai Gilgeous-Alexander und Jalen Williams verbuchten jeweils 24 Zähler. Bei den Pelicans, die die ganze Serie auf ihren verletzten Star Zion Williamson verzichten mussten, hatte CJ McCollum mit 20 Punkten die beste Ausbeute.

In der Serie zwischen den Miami Heat und den Boston Celtics holten die favorisierten Celtics den dritten Sieg und können nach dem 102:88 mit einem weiteren Sieg die zweite Runde klar machen.