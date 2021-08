Dehm und Börner feiern in Norderstedt ihr Startelf-Debüt

Hannover 96 wird im Pokal in Bestbesetzung und mit seinen Neuzugängen antreten. Die Pleite gegen Rostock ist "abgehakt und aufgearbeitet".

Das 0:3 im Heimspiel gegen Aufsteiger Hansa Rostock am vergangenen Samstag hat zumindest kurzfristig atmosphärische Spuren bei Hannover 96 hinterlassen. "Nach so einem Spiel wäre es ja komisch, wenn die Stimmung nicht schlecht gewesen wäre. Wir waren alle sehr enttäuscht", erzählt Coach Jan Zimmermann. Aber nun ist die Niederlage "abgehakt und aufgearbeitet" und die Konzentration gilt dem Pokalspiel am Samstag bei Eintracht Norderstedt (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

"Wir sind der Favorit und fahren dorthin, um eine Runde weiterzukommen, stellt Zimmermann klar. Trotzdem sei Eintracht Norderstedt ein guter Regionalligist. „Sie haben gute Fußballer in ihren Reihen." Der 96-Trainer kennt die Eintracht aus seiner Zeit in der Regionalliga als Coach des 1. FC Germania Egestorf-Langreder und des TSV Havelse.

Börner ersetzt verletzten Falette

96 will am Samstag in bester Besetzung in Norderstedt antreten. Bedeutet: Die Neuzugänge Jannik Dehm und Julian Börner werden ihr Debüt in der Startelf feiern. Börner, der von Sheffield Wednesday nach Hannover wechselte, trainierte am Dienstag zum ersten Mal bei 96 mit. "Körperlich hat er keine Probleme, weil er in England zuletzt ja auch gespielt hat, aber wir dürfen keine Wunderdinge von ihm erwarten", dämpft Zimmermann die Erwartungen. Börner wird in der Innenverteidigung den verletzten Simon Falette ersetzen.

Jannik Dehm, von Haus aus eigentlich Außenverteidiger, wird auf der rechten offensiven Außenbahn zum Einsatz kommen. Zimmermann verspricht sich vor allem bessere Flanken als zuletzt.

Hansen erhält den Vorzug

Verzichten müssen die Hannoveraner am Samstag auf Linton Maina, der sich wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne befindet. Der Einsatz von Neuzugang Sebastian Kerk ist wegen Achillessehnenproblemen fraglich. Torhüter Ron-Robert Zieler, der zuletzt wegen seiner Impfung zwei Tage pausieren musste, sitzt in Norderstedt auf der Bank. Ersatzkeeper Martin Hansen wird spielen, aber das war auch schon vorher vom Trainer so festgelegt worden.