DEB-Team: Top-Kader, NHL-Verstärkungen in Sicht

Über fehlende Qualität bei der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft kann sich der Bundestrainer Harold Kreis nicht beschweren. Knapp zwei Wochen vor dem WM-Start gibt es nur eine Sorge.

Die Stimmung bei Bundestrainer Harold Kreis könnte kaum besser sein. Der Kader des Eishockey-Vizeweltmeisters ist bereits seit Beginn der Vorbereitung auf die WM in Tschechien (10. bis 26. Mai) stark besetzt und wird von Woche zu Woche qualitativ noch hochwertiger.

Verstärkungen aus der NHL sind auch in Sicht. "Wir sind auf einem guten Weg, unsere Identität zu finden, die wir für die Aufgabe bei der WM brauchen", sagte Kreis und betonte: "Wir sind keine Underdogs mehr." Am Donnerstag (19 Uhr/MagentaSport) will die DEB-Auswahl in Garmisch-Partenkirchen gegen Österreich den nächsten Schritt in Richtung WM-Form gehen.

Erstmals werden mit Torhüter Mathias Niederberger sowie den Stürmern Yasin Ehliz und Maxi Kastner drei Spieler vom entthronten Meister EHC Red Bull München in der Wintersport-Hochburg dabei sein. Kreis hat mittlerweile vor jeder Phase der Vorbereitung die Qual der Wahl. Mit Stefan Loibl und Keeper Arno Tiefensee (beide Adler Mannheim) musste er zwei durchaus ambitionierte Profis aus dem Kader streichen, weitere namhafte Spieler werden noch folgen. "Wir haben eine große Breite an qualitativ starken Spielern", sagte Kreis. Vor allem in der Offensive ist die Auswahl enorm.

Finaler WM-Kader soll kommende Woche stehen - Verstärkung aus der NHL im Anmarsch

Der finale WM-Kader soll Mitte der kommenden Woche stehen. Der Coach wäre nicht traurig, wenn das derzeit laufende Playoff-Finale zwischen den Fischtown Pinguins aus Bremerhaven und den Eisbären Berlin (1:3) am Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) an der Nordsee entschieden wird. Gerade beim Hauptstadt-Klub spielen mit dem derzeit angeschlagenen Marcel Noebels, Kai Wissmann, Jonas Müller oder Frederik Tiffels wichtige Leistungsträger.

Zudem wird es Verstärkungen aus Nordamerika geben. Nico Sturm (San Jose Sharks), JJ Peterka (Buffalo Sabres) und Torhüter Philipp Grubauer (Seattle Kraken) gelten als aussichtsreichste Kandidaten für die Titelkämpfe in Ostrava und Prag. Auch wenn mit Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) und dem verletzten Tim Stützle (Ottawa Senators) die Top-Stars fehlen, würde das Trio dem Kreis-Team nochmals einen qualitativen Schub geben. Die Spieler haben laut Kreis alle große Lust auf die WM. Es hakt einmal mehr an den NHL-Teams und der Versicherung. "Wir sind in Gesprächen", sagte DEB-Sportdirektor Christian Künast. Eine Einigung wird bei den drei Spielern erwartet.

Unklare Vertragssituation: Seiders Teilnahem weiter offen

Ob Moritz Seider dabei sein sind, ist weiter offen. Der frühere Mannheimer hat Lust auf die Nationalmannschaft und mit den Detroit Red Wings die NHL-Playoffs verpasst. Der Vertrag des kurz vor dem Sprung in die Weltklasse stehenden 23-Jährigen ist jedoch ausgelaufen. Die unklare Zukunft erleichtert die Gespräche vor allem beim Thema Versicherung nicht. "Es kann sein, dass es sich erst unmittelbar vor der WM entscheidet", erklärte Künast. Seider, der gerne in Detroit bleiben möchte, betonte: "Wenn wir das mit den Versicherungen hinbekommen, wäre ich mehr als glücklich, bei der WM zu spielen."

Seider würde der in den bisherigen Tests anfälligen deutschen Abwehr mehr als guttun. In den beiden Partien gegen Tschechien (0:3/2:4) sowie gegen die Slowakei (7:3/4:5) wurde es dem Gegner teilweise zu einfach gemacht. Mit dem angeschlagenen Leon Gawanke (Adler Mannheim) und Maksymilian Szuber (AHL-Playoffs) fehlen zudem weitere Stützen aus dem Vizeweltmeister-Team. "Es liegt noch einiges an gemeinsamer Arbeit vor uns, die wir jetzt in Phase drei verstärkt angehen werden. Dabei geht es vor allem um unsere defensive Arbeit und Struktur", kündigte der Bundestrainer an.