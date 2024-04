De Rossi scherzt vor Halbfinale gegen Leverkusen

Will die AS Rom wie im Vorjahr ins Europa-League-Finale, muss sie Bayer 04 Leverkusen aus dem Weg räumen. Trainer Daniele de Rossi sieht sein Team bereit - auch wenn es mindestens einen Ausfall gibt.

Seit Daniele de Rossi von José Mourinho übernommen hat, sieht man die AS Rom wieder öfter schönen Fußball spielen. Dass sie aber auch das tiefe Verteidigen immer noch gut beherrscht, demonstrierte sie am Donnerstagabend.

Obwohl sie gegen die AC Mailand nach früher 2:0-Führung über eine Stunde in Unterzahl spielen musste, geriet der Einzug ins Europa-League-Halbfinale nie in Gefahr. Am Ende gewannen die Giallorossi nach dem 1:0 in San Siro auch das Rückspiel mit 2:1.

"Ich bin sehr stolz, Trainer einer solchen Mannschaft zu sein", schwärmte de Rossi bei Sky Sport Italia und lobte das "große Herz", die "Intensität", "Intelligenz" und das "taktische Verständnis" seiner Elf. "Wir haben gestern gesehen, wie sich sogar Real Madrid zurückgezogen und verteidigt hat (bei ManCity, Anm. d. Red.), so haben wir es auch gemacht."

De Rossi, der seinen Vertrag am Tag des Spiels über den Sommer hinaus verlängert hatte, ist drauf und dran, eine unter Mourinho vor sich hin dümpelnde Saison noch zu retten - mindestens: Weil der Serie A der Extra-Platz für die Champions League, um den die Bundesliga noch kämpft, bereits nicht mehr zu nehmen ist, hat die Roma als derzeitiger Fünfter die Qualifikation für die Königsklasse vor Augen und - wie im Vorjahr (1:4 i.E. im Finale gegen Sevilla) - den Europa-League-Titel im Visier.

Celik gesperrt, Lukaku angeschlagen

Doch dafür müssen die Römer irgendwie Bayer 04 Leverkusen im Halbfinale aus dem Weg räumen. "Wir treffen auf eine ungeschlagene und anscheinend unbesiegbare Mannschaft", weiß de Rossi und scherzt: "Wir werden dafür bereit sein, weil wir uns nur auf zwei Spiele gegen sie vorbereiten müssen, nicht auf die anderen 50, die sie nicht verloren haben. Wir werden versuchen, es ihnen so schwer wie möglich zu machen." Das klare Weiterkommen gegen Milan gebe jedenfalls einen "Selbstvertrauensschub".

Mindestens im Hinspiel, das am 2. Mai (21 Uhr, LIVE! bei kicker) im Stadio Olimpico steigt, wird de Rossi auf seinen rotgesperrten Rechtsverteidiger Mehmet Celik verzichten müssen. Kurz vor dessen Platzverweis war zudem Angreifer Romelu Lukaku angeschlagen ausgewechselt worden. Eine Diagnose liegt noch nicht vor.