Die Debüts von de Ligt und Mané: Beide treffen sofort - und ein Schockmoment

Es war ein kurzweiliges Spiel zwischen D.C. United, dem Team von Trainer Wayne Rooney, und den Münchnern, das die Bayern mit 6:2 gewannen. Aber, wie schon in der vergangenen Saison, hatte selbst das Team aus Washington wieder eine Vielzahl an Torchancen. Entwarnung gab Trainer Nagelsmann bei de Ligt.

Von Bayerns USA-Reise aus Washington D.C. berichtet Georg Holzner

Das Stadion, Audi-Field, in Washington D.C. war ausverkauft. Und es sollte sich gelohnt haben für die anwesenden Fans. Denn sie bekamen alle Stars vom FC Bayern zu sehen, darüber hinaus viele Tore und ein paar fußballerische Glanzstücke, wenngleich diese Partie sehr viel Freundschafts-Charakter mit sich brachte.

Für die Münchner und Trainer Julian Nagelsmann ging es ohnehin nur darum, sich ein erstes Bild von seinen Profis zu verschaffen, weshalb er zur Halbzeit eine neue Elf aufs Feld schickte. Es begannen: Neuer - Mazraoui, Nianzou, Upamecano, Davies - Copado, Sabitzer, Vidovic, Sané - Gnabry, Mané. Nach 45 Minuten kamen dann: Ulreich - Pavard, de Ligt, Hernandez, Stanisic - Wanner, Kimmich, Gravenberch, Coman - Müller, Zirkzee. Das System: ein 4-4-2, das gegebenenfalls, je nachdem wie hoch Sané und Coman bei Ballbesitz aufrückten - zu einem 4-3-3 wurde.

Natürlich standen die Neuzugänge im Fokus, allen voran Sadio Mané und Matthijs de Ligt. Und für beide hätte der Einstand kaum besser laufen können. Nicht mal fünf Minuten waren in Washington gespielt, da wird Copado im Strafraum gefoult. Den daraus resultierenden Elfmeter verwandelt der Senegalese. 1:0 Bayern, erstes Tor im ersten Spiel für den Ex-Liverpooler, der kurz vor der Pause noch zweimal traf, beide Male aber minimal im Abseits stand. Er war der beste Münchner der ersten Hälfte.

Sabitzer ist momentan einer der besten Spieler in der Vorbereitung. Julian Nagelsmann

Nach dem Seitenwechsel kam dann de Ligt aufs Feld. Wofür Mané fünf Minuten brauchte, benötigte der Niederländer - kaum zu glauben - keine 120 Sekunden. Ebenfalls: Erstes Tor für Bayern im ersten Spiel. In der 72. Minute allerdings, also nach 27 Minuten Einsatzzeit, prallte der 22-Jährige mit einem Gegenspieler zusammen, blieb kurz auf dem Rasen hocken und ließ sich dann direkt wieder auswechseln. Trainer Nagelsmann sagte nach der Partie: "Es ist keine Verletzung. Die vergangenen Tage waren anstrengend für ihn, auch die Einheit am Vormittag. Er wird am Donnerstag wieder fit sein."

Fazit: Die Bayern zeigten Spielfreude, aber sie waren - wie in der abgelaufenen Saison - auch dieses Mal wieder arg anfällig in der Defensive. Sven Ulreich musste mehrmals entschärfen, machte seine Aufgabe sehr gut. Und auch Marcel Sabitzer im ersten Durchgang fiel positiv auf - nicht nur wegen seines sicherlich haltbaren Treffers. "Sabitzer ist momentan einer der besten Spieler in der Vorbereitung. Wenn man ihn jetzt sieht, ist er ganz anders als vergangene Saison. Er ist ein großartiger Spieler", lobte Nagelsmann seinen Schützling.