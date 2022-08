DBB-Gegner Frankreich ohne Ntilikina zur EM

Frankreichs Basketballer müssen bei der EM auf NBA-Profi Frank Ntilikina verzichten.

Der 24 Jahre alte Guard von den Dallas Mavericks fällt wegen einer Verletzung aus, wie der französische Verband am Freitag mitteilte. Frankreich ist am 1. September in Köln Auftaktgegner der deutschen Nationalmannschaft.

Ntilikina gewann mit Frankreich im vergangenen Jahr bei den Olympischen Spielen in Tokio die Silbermedaille und zählt zu den Leistungsträgern.

Das deutsche Team hatte zuletzt den verletzungsbedingten Ausfall eines ebenfalls in der NBA aktiven Jungprofis hinnehmen müssen: Auch der Berliner Moritz Wagner von den Orlando Magic kann bei den Titelkämpfen nicht mitmachen.