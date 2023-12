DAZN zeigt Frauen-Spiel als Teil der Männer-Konferenz

Der Streamingdienst DAZN sorgt am Mittwoch für ein Novum. In die Champions-League-Konferenz der Männer wird ein Frauen-Spiel integriert.

Am Samstagmorgen hatte zunächst das Portal "t-online.de" über den Plan berichtet, inzwischen bestätigte DAZN am Samstag auf dpa-Nachfrage. Demnach wird das Champions-League-Spiel der Frauen von Benfica Lissabon gegen Eintracht Frankfurt am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in die reguläre Champions-League-Konferenz der Männer integriert. Ein Frauenfußball-Spiel im Rahmen einer Männer-Konferenz hatte es zuvor auf einer deutschen Plattform noch nie gegeben.

Somit besteht die Konferenz nicht nur aus den sechs 21-Uhr-Spielen der Männer-Königsklasse, darunter dem Auftritt von Borussia Dortmund gegen Paris St. Germain, sondern aus insgesamt sieben parallel ausgetragenen Partien. Vor den 21-Uhr-Spielen zeigt DAZN bereits die Konferenz der beiden frühen Spiele Leipzig gegen Bern und Belgrad gegen Manchester City um 18.45 Uhr. DAZN hält neben den Rechten für einen Großteil der Männer-Champions-League auch die für alle Partien des wichtigsten europäischen Klub-Wettbewerbs der Frauen.

Während bei den Männern der sechste und damit letzte Gruppenspieltag ausgespielt wird, steht bei den Frauen erst der dritte Spieltag an. Die SGE und Benfica liegen nach zwei Spieltagen in der Gruppe A punktgleich auf dem zweiten beziehungsweise dritten Platz hinter Titelverteidiger FC Barcelona. Das Spiel in Lissabon wird zusätzlich auch als Einzelspiel übertragen.

Bereits am Freitag hatte DAZN für Aufsehen gesorgt. Der bis dato komplett kostenpflichtige Streamingdienst hatte ein kostenloses Programm in der hauseigenen App gestartet, zu dem neben Live-Spielen internationaler Top-Ligen auch die Zusammenfassungen der Champions League der Männer gehören werden. Bislang hatte es frei zugängliche Angebote von DAZN nur über bestimmte externe Anbieter gegeben.

mib