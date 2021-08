"Das Spiel vom Samstag vergessen machen“: Köllners Ziel geht gegen Viktoria auf

Der TSV 1860 München mit Coach Michael Köllner konnte gestern gegen Viktoria Köln dreifach punkten. Der Löwen-Trainer war zufrieden mit dem beherzten Auftritt seiner Mannschaft.

"Für uns war es wichtig, dass wir nach der Niederlage in Kaiserslautern schnell zurückgekommen sind", fasste der Trainer des TSV nach dem Spiel die Bedeutung des 3:0-Erfolgs gegen die bisher sieglose Viktoria zusammen. Der Coach lobte die Einstellung seiner Mannschaft, die "von der 1. Minute an gezeigt hat, dass sie gewillt ist, das Spiel vom Samstag vergessen zu machen.“ Die 1:0-Führung vor der Halbzeit und der Platzverweis für Kölns Maximilian Rossmann spielten den Hausherren natürlich in die Karten. Nach dem zweiten und dritten Treffer im zweiten Durchgang konnte der 51-Jährige "am Schluss Spieler wie Sascha Mölders, Dennis Dressel oder Quirin Moll vorzeitig runternehmen" und deren Kräfte schonen.

Ihm zufolge sei auch der Matchwinner klar: "Er ist in der Halbposition richtig aufgegangen, hat viele gute Aktionen eingefädelt und beim Tor selbst super abgeschlossen." Die Rede war von Richard Neudecker, der von Beginn an auflief und die Löwen mit seinem Traumtor in der 40. Spielminute mit 1:0 in Führung brachte.

Moll lobt Positionsspiel

Qurin Moll, der im 4-1-4-1-System der Löwen den alleinigen Sechser gab, sah positive Ansätze und einen besseren Start in die Partie als gegen den FCK: "Wir sind gut reingekommen. Man hat gesehen, dass wir attackieren wollten. Auf alle Fälle sind wir besser in die Positionen gekommen als zuletzt", was sich direkt im Pressingverhalten der Löwen widerspiegelte. Die Hausherren erschwerten den Gästen häufig den Spielaufbau und konnten viele Ballgewinne erzwingen.

Auch Torschütze Dennis Dressel meldete sich nach dem Spiel zu Wort und fasste das Wichtigste zusammen: "Was letztlich zählt, sind die drei Punkte." Aufs nächste Wochenende blickend meinte der 22-jährige Mittelfeldspieler, dass "wir in Braunschweig eine ähnliche Intensität an den Tag legen müssen, dann haben wir auch dort eine Chance“. Anpfiff der Partie ist am kommenden Samstag um 14 Uhr (LIVE! bei kicker).