Das sind die Preise für die kicker-Managerspiele

Die Gesamtsieger beim kicker-Managerspiel können sich auf attraktive Preise freuen. Was es zu gewinnen gibt, lest ihr hier.

Platz 1 Interactive Bundesliga: GRAEF Kaffeeset für echte Meister

GRAEF

Geschmack, Design und bester Bedienkomfort - es gibt viele Gründe für die GRAEF baronessa. Mit etwas Glück ist die schicke Siebträgermaschine schon bald der neue Star in Ihrer Küche. Dank ihrer zwei Pumpen und Thermoblöcke bereiten Sie mit dem Kaffeetalent Espresso und Milchschaum gleichzeitig zu und werden zum echten Heimbarista. Dazu gibts die passende Kaffeemühle CM 850, die in Windeseile Ihren Lieblingskaffee in den Siebträger mahlt - den gibt es von Caffè Moak direkt obendrauf. Gesamtwert: ca. 1320 Euro.

Platz 2 Interactive Bundesliga: Edles Soundbar-Set CINEBAR LUX AMBITION von Teufel

Teufel

Ausgestattet mit 2-Wege-Akustik und vier integrierten Bass-Tönern sorgt die Teufel CINEBAR LUX für emotionale Klangerlebnisse in 3D Surround - dank Dynamore-Technologie. Musikstreaming ist via Bluetooth oder WLAN möglich, zudem kann in Verbindung mit anderen Teufel Streaming Geräten Raumfeld Multiroom genutzt werden. Für alle, die die Vorteile einer platzsparenden Soundbar auch in größeren Räumen genießen möchten, gibt es die CINEBAR LUX AMBITION mit externem Subwoofer für noch satteren Sound. Gesamtwert: ca. 1200 Euro

Platz 3 Interactive Bundesliga: Massagesessel WELCON EASYRELAXX

Der Massagesessel EASYRELAXX ist der aktuelle Bestseller aus dem Lieferprogramm des Versandhändlers WELCON. Eine Edele Verarbeitung sowie eine erstklassige Massage mit Rollen-, Knet- und Klopfmassage zeichnen dieses Modell aus.

WELCON

Des Weiteren verfügt der Massagesessel EASYRELAXX über integrierte Stereo-Lautsprecher, welche über Bluetooth verbunden werden sowie über einen USB-Anschluss zum Laden des Mobiltelefons. Eine Rückennavigation ermöglicht das gezeilte Ansteuern von Verspannungen. Gesamtwert: ca. 1049 Euro.

Platz 1 Classic Bundesliga: Einritt für den Europa-Park (inkl. Übernachtung)

Europa-Park

Ein Besuch in Deutschlands größtem Freizeitpark mit seinen 15 europäischen Themenbereichen ist das ideale Rezept gegen Fernweh. Im Österreichischen Themenbereich dürfen sich die Gäste mit Madame Freudenreich und ihren Dinos auf eine neue VR-Experience im "Alpenexpress Coastiality" begeben.

In der beliebten Familienattraktion "Piraten in Batavia" erkunden Besucher den indonesischen Dschungel. Über 100 Attraktionen und Shows laden zu weiteren Entdeckungen ein und garantieren unvergesslichen Spaß.

Zu gewinnen sind zwei Übernachtungen für vier Personen im 4-Sterne Erlebnishotel inkl. Frühstück und Eintritt an drei aufeinanderfolgenden Tagen für den Europa-Park. Gesamtwert: ca. 1200 Euro.

Platz 2 Classic Bundesliga: kicker® Tischfußballtisch Stadion

kicker

Der kicker® Tischfußballtisch Stadion lässt beste Fußballatmosphäre in den eigenen vier Wänden aufkommen und das Herz eines jeden Tischfußballers höher schlagen. Ob kreative Kombinationen über Bande, ober aber spektakuläre Rettungsaktionen der letzten Reihe, der kicker® Tischfußballtisch bietet unbegrenzten Spielspaß. Gesamtwert: ca. 500 Euro.

Platz 3 Classic Bundesliga: Grillpakete - Ordentlich anfeuern mit proFagus!

proFagus

Fußball und Grillen sind das perfekte Dream Team. Deshalb verlost proFagus 2 ultimative Grillpakete, jedes bestehend aus 7 kg Buchen Grill-Holzkohle "Der Sommer Hit", 7 kg Buchen Grill-Holzkohlebriketts "GRiLLiS", 2 Flaschen Flüssiganzünder und 1 kg Holzwolle von proFagus sowie 1 Thüros T2 Grill und 1 Kiste Einbecker Brauherren Pils.

proFagus Buchen Grill-Holzkohle Produkte glühen schneller, heißer und länger als andere. Damit sind Sie für die Fußballsaison bestens ausgestattet! Gesamtwert: je ca. 286,85 Euro.

Platz 1 Interactive 2. Bundesliga: 1 Sitzsack von zoomee-living + Wechselbezug

zoomee-living

Die bequemste Alternative zum Sofa: Der hochwertige Sitzsack im Fußballdesign! Lade einfach Deine 3 Lieblingsfotos in das schöne Design und fertig ist Dein personalisierter Sitzsack im Fußball-Look. Damit der Sitzsack zu jedem passt, gibt es einen weiteren Bezug on top! Wähle frei aus den verschiedenen zoomee-living.de Designs & personalisiere das Design im Anschluss selbst. Mit der 3D-Voransicht kannst Du Dir Deinen Entwurf direkt bei Dir Zuhause ansehen. Dein Unikat - für drinnen & draußen! Gesamtwert: ca. 489 Euro.

Platz 2 Interactive 2. Bundesliga: Nintendo Switch Lite inkl. Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Nintendo

Bowser hat mal wieder zugeschlagen und diesmal hat es die Feenprinzessin und ihre Gefolgschaft erwischt. Doch der Klempner Mario, das legendäre Maskottchen von Nintendo, ist ihm auf den Fersen. Gemeinsam mit seinem jüngeren, jedoch größerer und schlankerer Zwillingsbruder Luigi und Prinzessin Peach, der Herrscherin über dem Pilz-Königreich, macht er sich auf die Suche. Auch mit dabei ist der kleine Helfer und Berater Toad. Gewinne eine von zwei Nintendo Switch Lite inkl. dem neuen Mario Game. Gesamtwert: je ca. 250 Euro.

Platz 3 Interactive 2. Bundesliga: Urlaubstag für zwei Personen in der Therme Erding

Therme Erding

In der größten Therme der Welt, der Therme Erding, entdecken alle Gäste ein traumhaftes Urlaubsparadies unter Palmen. 27 spektakuläre Rutschen bringen Abenteurer zum Strahlen und in der türkisen Wellenlagune badet man wie im echten Meer. Kostenlose Aktiv- & Wellnessprogramme und ein Cocktail an der Poolbar machen das Urlaubsglück perfekt.

Jetzt mitmachen: Die Therme Erding verlost 2 Tageskarten für die Bereiche Therme, Wellenbad & Rutschen inkl. Aufenthalt in einem urigen Alm Chalet. Gesamtwert: je ca. 239 Euro.

Platz 1 Classic 2. Bundesliga: Urlaubstag für zwei Personen in der Therme Erding

Therme Erding

In der größten Therme der Welt, der Therme Erding, entdecken alle Gäste ein traumhaftes Urlaubsparadies unter Palmen. 27 spektakuläre Rutschen bringen Abenteurer zum Strahlen und in der türkisen Wellenlagune badet man wie im echten Meer. Kostenlose Aktiv- & Wellnessprogramme und ein Cocktail an der Poolbar machen das Urlaubsglück perfekt.

Jetzt mitmachen: Die Therme Erding verlost 2 Tageskarten für die Bereiche Therme, Wellenbad & Rutschen inkl. Aufenthalt in einem urigen Alm Chalet. Gesamtwert: je ca. 239 Euro.

Platz 2 Classic 2. Bundesliga: MEATER Plus

Meater

Kochen auf einem neuen Level: Das smarte kabellose Thermometer für perfekt gegartes Fleisch aus dem Ofen, vom Grill oder in der Pfanne. Mit dem genialen Küchen-Gadget gelingen saftige Steaks, knusprige Braten und zarter Fisch immer stressfrei und auf den Punkt. Der edel designte MEATER Plus ist mit einer Bluetooth-Verbindung ausgestattet und führt dank intuitiver Smartphone-App Schritt für Schritt durch den Garvorgang. So können Sie jederzeit ganz einfach zu Hause in Restaurantqualität schlemmen. Gesamtwert: je ca. 109 Euro.

Platz 3 Classic 2. Bundesliga: Glücks-Los der Aktion Mensch

Fotocredit Aktion Mensch e.V._Ayse Tasci

Was wünschen Sie sich für sich ganz persönlich? Ein gemütliches Zuhause für spannende Fußballabende? Einen Traumurlaub oder einfach finanzielle Freiheit? Mit dem Glücks-Los der Aktion Mensch können Sie einen Volltreffer ins Glück landen und Ihre Träume wahr werden lassen. Denn es bietet Ihnen drei Monate lang jede Woche die Chance auf bis zu zwei Millionen Euro. Beim Zusatzspiel winken 12.500 Euro extra. Tippen Sie mit und gewinnen Sie eines von 7 Glücks-Losen. Mehr Infos: www.aktion-mensch.de

Gesamtwert: je ca. 78 Euro.

Platz 1 Interactive 3. Liga: Nintendo Switch Lite inkl. Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Nintendo

Bowser hat mal wieder zugeschlagen und diesmal hat es die Feenprinzessin und ihre Gefolgschaft erwischt. Doch der Klempner Mario, das legendäre Maskottchen von Nintendo, ist ihm auf den Fersen. Gemeinsam mit seinem jüngeren, jedoch größerer und schlankerer Zwillingsbruder Luigi und Prinzessin Peach, der Herrscherin über dem Pilz-Königreich, macht er sich auf die Suche. Auch mit dabei ist der kleine Helfer und Berater Toad. Gewinne eine von zwei Nintendo Switch Lite inkl. dem neuen Mario Game. Gesamtwert: je ca. 250 Euro.

Platz 2 Interactive 3. Liga: MEATER Plus

Meater

Kochen auf einem neuen Level: Das smarte kabellose Thermometer für perfekt gegartes Fleisch aus dem Ofen, vom Grill oder in der Pfanne. Mit dem genialen Küchen-Gadget gelingen saftige Steaks, knusprige Braten und zarter Fisch immer stressfrei und auf den Punkt. Der edel designte MEATER Plus ist mit einer Bluetooth-Verbindung ausgestattet und führt dank intuitiver Smartphone-App Schritt für Schritt durch den Garvorgang. So können Sie jederzeit ganz einfach zu Hause in Restaurantqualität schlemmen. Gesamtwert: je ca. 109 Euro.

Platz 3 Interactive 3. Liga: Glücks-Los der Aktion Mensch

Fotocredit Aktion Mensch e.V._Ayse Tasci

Was wünschen Sie sich für sich ganz persönlich? Ein gemütliches Zuhause für spannende Fußballabende? Einen Traumurlaub oder einfach finanzielle Freiheit? Mit dem Glücks-Los der Aktion Mensch können Sie einen Volltreffer ins Glück landen und Ihre Träume wahr werden lassen. Denn es bietet Ihnen drei Monate lang jede Woche die Chance auf bis zu zwei Millionen Euro. Beim Zusatzspiel winken 12.500 Euro extra. Tippen Sie mit und gewinnen Sie eines von 7 Glücks-Losen. Mehr Infos: www.aktion-mensch.de

Gesamtwert: je ca. 78 Euro.

Platz 1 Classic 3. Liga: Grillpakete - Ordentlich anfeuern mit proFagus!

proFagus

Fußball und Grillen sind das perfekte Dream Team. Deshalb verlost proFagus 2 ultimative Grillpakete, jedes bestehend aus 7 kg Buchen Grill-Holzkohle "Der Sommer Hit", 7 kg Buchen Grill-Holzkohlebriketts "GRiLLiS", 2 Flaschen Flüssiganzünder und 1 kg Holzwolle von proFagus sowie 1 Thüros T2 Grill und 1 Kiste Einbecker Brauherren Pils.

proFagus Buchen Grill-Holzkohle Produkte glühen schneller, heißer und länger als andere. Damit sind Sie für die Fußballsaison bestens ausgestattet! Gesamtwert: je ca. 286,85 Euro.

Platz 2 Classic 3. Liga: MEATER Plus

Meater

Kochen auf einem neuen Level: Das smarte kabellose Thermometer für perfekt gegartes Fleisch aus dem Ofen, vom Grill oder in der Pfanne. Mit dem genialen Küchen-Gadget gelingen saftige Steaks, knusprige Braten und zarter Fisch immer stressfrei und auf den Punkt. Der edel designte MEATER Plus ist mit einer Bluetooth-Verbindung ausgestattet und führt dank intuitiver Smartphone-App Schritt für Schritt durch den Garvorgang. So können Sie jederzeit ganz einfach zu Hause in Restaurantqualität schlemmen. Gesamtwert: je ca. 109 Euro.

Platz 3 Classic 3. Liga: Glücks-Los der Aktion Mensch

Fotocredit Aktion Mensch e.V._Ayse Tasci

Was wünschen Sie sich für sich ganz persönlich? Ein gemütliches Zuhause für spannende Fußballabende? Einen Traumurlaub oder einfach finanzielle Freiheit? Mit dem Glücks-Los der Aktion Mensch können Sie einen Volltreffer ins Glück landen und Ihre Träume wahr werden lassen. Denn es bietet Ihnen drei Monate lang jede Woche die Chance auf bis zu zwei Millionen Euro. Beim Zusatzspiel winken 12.500 Euro extra. Tippen Sie mit und gewinnen Sie eines von 7 Glücks-Losen. Mehr Infos: www.aktion-mensch.de

Gesamtwert: je ca. 78 Euro.

Tagessieg Interactive Bundesliga: Ein Trikot nach Wahl

imago images, kicker

Die jeweiligen Tagessieger der 34 Bundesliga-Spieltage gewinnen ein Wunsch-Trikot aus dem kicker-Fanshop. Ob Jerseys aus der Bundesliga, den internationalen Top-Ligen oder von Nationalmannschaften, in unserem vielfältigen Angebot ist für jeden etwas dabei.

Tagessieg Interactive 2. Bundesliga: Quizmeisterschaft

kicker

Anpfiff und ab auf den Rasen heißt es in diesem Fußball-Quizspiel, das mit kicker zusammen entwickelt worden ist. Die Spieler, aufgeteilt in zwei Mannschaften, fordern sich gegenseitig mit Fragen auf dem Fußballfeld heraus und nähern sich somit dem Tor des Gegners, um möglichst viele Tore zu schießen. Ein spannendes und interessantes Spiel voller Wendungen, in dem es nach dem Schlusspfiff nur ein einziges Siegerteam aber viel neu erlangtes Wissen zum Thema Fußball gibt!

Tagessieg Interactive 3. Liga: Elfer raus!

kicker

Elfer raus! Der Spieleklassiker für die ganze Familie mit den beliebtesten Covern von kicker seit 1920. Wer spielt zur rechten Zeit die richtige Karte, blockiert damit seine Gegenspieler und entscheidet das Match für sich? Mit dem Juniorspiel, dem Standardspiel und zwei weiteren Varianten sind Abwechslung und Spielspaß bis zum Abpfiff garantiert.

Tagessieg Classic Bundesliga: kicker Hudora Fußball-Set

kicker

Das Fußball-Set "kicker Edition" Matchplan bietet die perfekte Grundausstattung für jede Trainingseinheit. Mit Ball (Größe 5), passender Ballnadel, Trainingspylonen sowie dem passenden Rucksackbeutel für weitere Utensilien kann das Training starten.

Tagessieg Classic 2. Bundesliga: Quizmeisterschaft

kicker

Anpfiff und ab auf den Rasen heißt es in diesem Fußball-Quizspiel, das mit kicker zusammen entwickelt worden ist. Die Spieler, aufgeteilt in zwei Mannschaften, fordern sich gegenseitig mit Fragen auf dem Fußballfeld heraus und nähern sich somit dem Tor des Gegners, um möglichst viele Tore zu schießen. Ein spannendes und interessantes Spiel voller Wendungen, in dem es nach dem Schlusspfiff nur ein einziges Siegerteam aber viel neu erlangtes Wissen zum Thema Fußball gibt!

Tagessieg Classic 3. Liga: Elfer raus!

kicker

Elfer raus! Der Spieleklassiker für die ganze Familie mit den beliebtesten Covern von kicker seit 1920. Wer spielt zur rechten Zeit die richtige Karte, blockiert damit seine Gegenspieler und entscheidet das Match für sich? Mit dem Juniorspiel, dem Standardspiel und zwei weiteren Varianten sind Abwechslung und Spielspaß bis zum Abpfiff garantiert.