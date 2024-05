Das nächste EM-Ticket schnappt sich Stürmer Undav

Die glänzende Saison des VfB Stuttgart schlägt sich auch mehr und mehr im EM-Kader von Deutschland nieder. Deniz Undav ist der nächste schwäbische Überflieger, der ein Ticket erhält.

Die große Nominierungsshow des DFB ging auch am Mittwoch weiter. Deniz Undav wurde vom Handball-Bundesligist TVB Stuttgart via X bekanntgegeben.

Seine Nominierung ist indes keine große Überraschung mehr. Allerdings dürfte den Stürmer vom VfB Stuttgart im vergangenen Sommer noch kaum jemand auf dem Zettel gehabt haben - außer Undav selbst. Die Leihgabe von Brighton & Hove Albion machte damals schon kein Geheimnis daraus, dass er von der EM-Teilnahme träumt. Doch nach seinem Wechsel aus der Premier League zu den Schwaben bremste ihn zunächst eine Verletzung aus, sodass er erst Mitte September beim 3:1 in Mainz per Einwechslung sein Debüt für Stuttgart feierte.

Dann ging es allerdings rasant aufwärts für den 27-Jährigen. Im Windschatten von Serhou Guirassy legte er seine Jokerrolle schnell ab und gehörte bald zur Startformation bei Coach Sebastian Hoeneß. Mittlerweile sind in 29 Ligaeinsätzen nicht nur 18 Tore, sondern obendrein noch zehn Vorlagen zusammengekommen. Kein Wunder also, dass Julian Nagelsmann den Stürmer bereits für die beiden Länderspiele im März nominiert hatte und ihn jetzt auch bei der EM dabei haben will - auch wenn er für den DFB bisher nur in Lyon gegen Frankreich zum Einsatz kam (2:0).

Quintett vom VfB?

Undav ist nach Maximilian Mittelstädt und Chris Führich bereits der dritte Stuttgarter Spieler, der den Sprung in den Kader geschafft hat. Zudem könnte Keeper Alexander Nübel im letzten Moment noch nominiert werden. Außerdem war Waldemar Anton zuletzt auch schon mit dabei.

Donnerstag meldet sich Nagelsmann zu Wort

Am Donnerstag um 13 Uhr (LIVE! bei kicker) gibt der DFB den vollständigen EM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann bekannt, der allerdings noch vorläufig sein wird. Erst bis zum 7. Juni müssen die Trainer der 24 EURO-Teilnehmer ihre finalen Aufgebote mit 23 bis 26 Spielern an die UEFA melden.

Das Turnier beginnt eine Woche später mit dem Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland in München (zum Spielplan).