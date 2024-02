Das Knie macht nicht mit: Guwara verpasst auch das Spiel beim Ex-Klub

Leon Guwara wird dem FC Ingolstadt in nächster Zeit fehlen. Auch gegen seinen Ex-Klub.

Ist in nächster Zeit nicht auf dem Platz zu finden: Ingolstadts Leon Guwara. IMAGO/Stefan Bösl

Eigentlich hatte der FC Ingolstadt nach dem Sieg gegen Dynamo Dresden am 24. Spieltag Platz drei richtig ins Visier genommen, zwei Zähler fehlten den Schanzern auf den SSV Ulm 1846 Fußball. Drei Spiele später mit zwei Niederlagen und der Nullnummer am vergangenen Wochenende gegen eben jene Ulmer ist Ernüchterung beim FCI eingekehrt.

Beim 0:0 in Ulm fehlte zudem Leon Guwara, der beim 2:3 gegen Freiburg II noch in der Startelf zu finden war. Der erfahrene Abwehrspieler musste aufgrund einer Knieverletzung passen, die er sich im Trainingsbetrieb zugezogen hatte. Die Blessur hat sich nun als hartnäckig herausgestellt, der 27-Jährige wird Ingolstadt "mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen", wie der Verein am Mittwoch mitteilte.

Damit wird Guwara auf jeden Fall in den nächsten beiden Spielen fehlen. Am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) kommt der FC Viktoria Köln nach Ingolstadt, ehe eine knappe Woche später der schwere Gang zum SSV Jahn Regensburg ansteht, Guwaras Ex-Verein.

Mit Bundesliga- und Zweitliga-Erfahrung von Regensburg zum FCI

Denn im Sommer 2023 wechselte der Linksverteidiger vom Zweitliga-Absteiger zum FCI und hat seitdem 19 Einsätze zu verzeichnen. Guwara blickt in seiner Karriere immerhin auf 18 Bundesliga-Spiele zurück, für Werder Bremen debütierte er 2015/16, für Darmstadt lief er eine Saison später 17-mal auf. Auch in der 2. Liga reichte es für den Jahn und für Kaiserslautern zu insgesamt 63 Partien.