"Das Gesamtpaket passt": Terrazzino wird Wuppertaler

Der Wuppertaler SV hat Marco Terrazzino verpflichtet. Der 73-malige Bundesliga-Spieler und Gewinner der Fritz-Walter-Medaille in Gold von 2009 war zuletzt vereinslos.

Marco Terrazzino schließt sich dem Wuppertaler SV an. Etwaige Gerüchte machten seit einigen Tagen die Runde. Am Montag meldete der Tabellenzweite der Regionalliga West Vollzug. "Es freut mich ungemein, dass der Transfer von Marco Terrazzino erfolgreich abgeschlossen wurde. Wir hatten das Glück, ihn drei Wochen lang im Training zu haben, und er hat sich als herausragender Spieler mit einer beeindruckenden Karriere erwiesen. Dies zeigt, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben, auf dem sich die Spieler mit unserem Verein identifizieren", wird Gaetano Manno, Sportlicher Leiter, in der Transfermeldung der Wuppertaler zitiert.

Manno weiter: "Ich bin fest davon überzeugt, dass Marco uns verstärken wird und seine Erfahrung einen positiven Einfluss auf unser Team haben wird. Natürlich müssen wir weiterhin hart arbeiten, um unsere Ziele zu erreichen, aber mit Marco an Bord haben wir zweifellos eine wertvolle Ergänzung gefunden. Marco besitzt nicht nur sportliche Qualitäten, sondern auch einen großartigen Charakter."

Über 200 Spiele im deutschen Profifußball

Mittelfeldroutinier Terrazzino absolvierte über 200 Partien in der Bundesliga und 2. Liga. Zuletzt war der 32-Jährige für zwei Spielzeiten für den polnischen Erstligisten Lechia Danzig am Ball, mit dem er in der vergangenen Saison in der Qualifikation knapp am Einzug in die Europa-Conference-League an Rapid Wien scheiterte. Seit Saisonbeginn war Terrazzino vereinslos. In Deutschland spielte Terrazzino für Paderborn, Freiburg, Dresden, Hoffenheim sowie Bochum und Karlsruhe.

Nun folgt ein neues Kapitel in Wuppertal, auf das sich der gebürtige Mannheimer sehr freut. "Die Jungs haben mich seit dem ersten Tag sehr gut aufgenommen. Mein erstes Testspiel habe ich auch schon bestritten, das Gesamtpaket passt hier perfekt für mich", so der Gewinner der Fritz-Walter-Medaille in Gold von 2009.

Erstmals in einem Pflichtspiel zum Einsatz kommen könnte der Neu-Wuppertaler am Freitag, wenn der WSV den SC Wiedenbrück empfängt.