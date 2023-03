Das erste Wiedersehen mit Pep

Das Wort "Hammer" wird im Journalismus inflationär verwendet, doch dieses Mal trifft es zu: Der FC Bayern darf oder muss sich im Viertelfinale der Champions League mit Manchester City messen, je nach Sichtweise. Es wird ein Wiedersehen mit vielen alten Bekannten.

2016 verließ Pep Guardiola nach drei national sehr erfolgreichen Jahren den FC Bayern und zog weiter zu Manchester City. Weder in München noch beim steinreichen Investorenklub glückte ihm (bislang) jedoch, was ihm 2009 und 2011 mit dem FC Barcelona gelang: Der Triumph in der Königsklasse. Nun muss der Katalane auf dem Weg dorthin seinen Ex-Arbeitgeber besiegen. In München besitzt er nach wie vor eine Wohnung, an freien Wochenenden reist er öfter mal in die bayerische Landeshauptstadt. Nun kommt es erstmals seit seinem Abschied zum Wiedersehen im sportlichen Duell.

Doch was bedeutet dieses Los für den FC Bayern? Er hat in dieser Königsklassen-Saison kein Losglück. Nach der Gruppe mit dem FC Barcelona und Inter Mailand muss er nach Paris St.-Germain im Achtelfinale den nächsten Favoriten aus dem Weg räumen. Schwer? Natürlich! Unlösbar? Nein! Die Münchner haben gegen Paris bewiesen, dass sie einen offensiven Weltstar wie Kylian Mbappé stoppen können, er und sein Team blieben beim 0:1 und 0:2 zweimal ohne Torerfolg.

Nun heißt die Herausforderung Erling Haaland, noch bestens bekannt aus seiner Zeit bei Borussia Dortmund und jüngst mit einem Fünferpack gegen RB Leipzig. Ihn zu stoppen, dürfte für die Münchner der Schlüssel werden. Das gute Omen: Gegen den BVB-Haaland behielt der deutsche Rekordmeister stets die Oberhand, selbst wenn der Norweger traf. Nichtsdestotrotz wartet neben Haaland eine Ansammlung an internationalen Topstars auf die Bayern, darunter weitere alte Bekannte aus der Bundesliga: Kevin de Bruyne, Ilkay Gündogan, Manuel Akanji und Ersatztorwart Stefan Ortega Moreno (hier geht es zum Kader...). Die Favoritenrolle in diesem Duell gebührt Manchester City.

Verzockt sich Guardiola wieder?

Bayerns Trainer Julian Nagelsmann hat gegen PSG bewiesen, taktische Lösungen auf allerhöchstem Niveau zu finden. Auch gegen Pep und City? Oder verzockt sich am Ende Guardiola wie schon so oft, wenn es in die heiße Titelphase geht? Eines ist sicher: Die Fußballfans weltweit können sich auf zwei heiße und hoffentlich spannende Spiele freuen. Und für den Sieger wird es nicht leichter: Im Halbfinale könnte Titelverteidiger Real Madrid warten, auch das wurde am Freitagmittag bereits ausgelost.