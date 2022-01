Das bringt der 22. Spieltag: Münchner Derby und Lauterer Selbstvertrauen

Am 22. Spieltag in Liga drei steht das Münchner Derby zwischen Türkgücü und 1860 an. Die große Frage ist aber, ob Kaiserslautern seinen Vormarsch fortsetzen wird. Und ob die Konkurrenz wieder dagegenhält.

Kaiserslautern segelt derzeit auf einer Erfolgswelle - auch am 22. Spieltag? imago images/Jan Huebner