"Das begeistert die Zuschauer": Glöckner feiert den Sieg und Lebeaus Jubel

Patrick Glöckner äußerte sich nach dem 3:0 über Türkgücü München zufrieden. Der Waldhof-Trainer lobte die Entwicklung der Mannschaft, deren Einstellung auf dem Platz - und Adrien Lebeau.

Eine Woche vor dem brisanten Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern fuhren die Mannheimer am Samstag gegen Türkgücü München einen überzeugenden Dreier ein. "Wir haben mit der Null hinten bestätigt, dass wir hinten viel solider geworden sind", lobte Coach Glöckner die Leistungssteigerung seiner Mannschaft bei "MagentaSport". Denn im Angriffsspiel sei "unsere Wucht sowieso da". 13 Saisontore in den bisher sieben absolvierten Partien belegen das.

Das ist das Geile am Fußball. Patrick Glöckner

Im Blickpunkt stand am Samstag in der Offensive der Mannheimer besonders ein Spieler: Neuzugang Adrien Lebeau. Der Stürmer, von Racing Straßburg gekommen, zog mit seinem Jubel nach dem 3:0 alle Blicke auf sich, schnappte sich eine Maske hinter dem Tor und feierte als Batman seinen Treffer. Der Coach erklärte, dass "ich auch nicht weiß, wo er das Ding her hatte. Aber das ist das Geile am Fußball, das begeistert die Zuschauer." Dem Trainer zufolge "sieht man da einfach, dass die Jungs vom Kopf her Bock haben".

Die Mannheimer spielen sich damit im oberen Drittel der Tabelle fest und werden am 11. September mit breiter Brust zum FCK reisen.