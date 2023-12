Das Aus von Bill Belichick ist nah

Seit dem vergangenen Wochenende herrscht auch mathematische Gewissheit: Die New England Patriots nehmen auch im dritten Jahr in Folge nicht an den Play-offs der NFL teil. Nun steht das stolze Franchise vor einer zweiten, einschneidenden Veränderung.

Als das Management der New England Patriots im Jahre 2000 Bill Belichick und wenig später Tom Brady im NFL-Draft in der 6. Runde an 199. Stelle an Land gezogen hatte, konnte kein Hellseher erahnen, was folgen würde - eine der größten Football-Dynastien der Geschichte.

Angeleitet vom oft grantig dreinschauenden Belichick und dem damals zunächst als Quarterback Nummer vier integrierten Brady, der allerdings in der internen Hierarchie schnell aufgerückt war (auch durch Verletzungspech von Drew Bledsoe), arbeiteten sich die in Foxborough, Massachusetts beheimateten Patriots über die Jahre nach und nach an die NFL-Spitze.

Bis dato hatte das 1959 gegründete Franchise keinen großen Titel gewonnen, einschließlich des Super-Bowl-Sieges am 3. Februar 2019 (13:3 gegen die Los Angeles Rams) sollten insgesamt sechs folgen. Und damit je sechs Ringe für Belichicks und Bradys Finger. Darüber hinaus dominierte das von Ikone "TB12" enorm eindrucksvoll geleitete Team die AFC East über zwei Jahrzehnte. Zwischen 2000 und Bradys Wechsel zu den Tampa Bay Buccaneers im Jahr 2020, wo er sich später vor seinem Karriereende noch Ring Nummer sieben anstecken sollte (31:9 gegen die Kansas City Chiefs), wurde die AFC East stolze 17-mal gewonnen und die NFL-Play-offs fast immer, nämlich 18-mal, erreicht.

Kraft hat das Vertrauen in Belichick verloren

Die divisionsinterne Konkurrenz aus Buffalo, Miami und New York (Jets) hatte wenig Freude, genauso natürlich auch die vielen anderen Gegner. In 108 Spielen gegen diese drei Kontrahenten gelangen Brady 86 Siege. Im heimischen Stadion gewannen Brady, Cheftrainer Belichick & Co. mit New England außerdem weit über 80 Prozent der Spiele.

Doch das Blatt hat sich längst gewendet.

Zusammen sechsmal auf dem Football-Thron: Quarterback-Ikone Tom Brady und Bill Belichick. Getty Images

Seit dem Abschied von Brady, dem noch eine besondere Ehrung bei den Patriots winkt, ist es mit New England immer weiter nach unten gegangen. Zwar hatte Belichick die Mannschaft 2021 mit Rookie-Quarterback Mac Jones noch zu einer Bilanz von 10-7 in die Play-offs geführt, dort hatte es allerdings eine krachende Niederlage in der Wild Card Round gegen AFC-East-Konkurrent Buffalo gegeben (17:47). Es folgte mit 8-9 am Ende der Regular Season 2022/23 das Verpassen der Endrunde, ehe in diesem Jahr alles den Bach runter ging.

Nach 14 Spieltagen in dieser Saison stehen die Pats nur bei 3-10. So schwach ist das Franchise seit 2000 und damit seit dem Belichick- und Brady-Anfang nicht mehr gewesen. Auch das seit dem jüngsten Wochenende mathematisch so früh feststehende Play-off-Aus ist in der Ära der Head-Coach-Legende in Foxborough einmalig. Genau diese Umstände bringen seit Monaten auch Belichicks Namen immer mehr ins Gespräch. Besitzer Robert Kraft soll längst das Vertrauen in eine gemeinsame Zukunft mit dem inzwischen 71-Jährigen verloren haben.

Nun wird es gar noch konkreter: Wie der US-amerikanische Sender NBC berichtet, ist das Aus quasi besiegelt. Die Belichick-Ära wird demzufolge nach 23 Jahren und sechs Super-Bowl-Triumphen endgültig enden - wahrscheinlich mit Abschluss der Regular Season in Folge von Week 18 und damit am berühmt-berüchtigten "Black Monday" (8. Januar 2024), an dem traditionell bei vielen Teams personelle Veränderungen gerade auch auf dem Trainerstuhl vollzogen werden.

Die Entscheidung sei schon vor Wochen gefallen. Laut NBC hat das Deutschland-Gastspiel in Frankfurt den Ausschlag gegeben, beim 6:10 gegen die Indianapolis Colts im November lief, wie dann auch im weiteren Verlauf, offensiv kaum mehr etwas zusammen. Dass der Boss noch während der Saison einen Schlussstrich zieht, war wegen Belichicks großer Verdienste auszuschließen. Zur nächsten Spielzeit will Teameigner Kraft aber nun wohl endgültig einen Neuanfang.

Interessant: Während in New England etwa der aktuelle Titans-Trainer Mike Vrabel (drei Super-Bowl-Siege als Linebacker bei den Patriots unter Belichick) als Nachfolger gehandelt wird, könnten auch neue Angebote für Belichick eintrudeln. Der große Mann wird gefragt sein.