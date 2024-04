Darazs schwärmt nach LASK-Gala: "Manche Tage bleiben für immer"

Nach dem 5:0-Sieg gegen Rapid ist dem LASK der dritte Platz kaum mehr zu nehmen. Interimstrainer Thomas Darazs geriet nach der Galavorstellung seines Teams ins Schwärmen.

Der LASK wähnt sich nach schwierigen Wochen inklusive Trainerwechsel und Stimmungsboykott oben auf. Beim 5:0 wurde der höchste Sieg gegen Rapid eingestellt, die Fans marschierten euphorisiert heim. "Sie haben sehr viele Prügel bekommen, auch medial. Jetzt dürfen sie genießen, dass sie gute Fußballer sind", lobte Interimscoach Thomas Darazs seine Kicker nach dem dritten Sieg im vierten Spiel unter seiner Leitung.

Techniker wie Sascha Horvath blühen wieder auf. Der Mittelfeldspieler erkannte ein "anderes System, dass wir wieder mehr Spieler im Zentrum haben, dass wir wieder Fußball spielen". Es funktioniere aktuell richtig gut. "Trotzdem müssen wir am Boden bleiben. Vor zwei Wochen wurden wir noch ausgepfiffen und nun jubeln wir gemeinsam", sagte Horvath, der nach langer Zeit wieder einmal traf.

Dauerlösung Darazs? "Weg ist ist klipp und klar skizziert"

Darazs geriet nach der Galavorstellung seiner Mannschaft regelrecht ins Schwärmen: "Die Burschen haben mir heute eine richtig große Freude gemacht. Manche Tage bleiben für immer und ich glaube, heute ist so ein Tag." Dass die interimsmäßig eingesetzte Doppelspitze Darazs/Maximilian Ritscher als Dauerlösung auf der Gugl fungiert, ist dennoch kein Thema. "Ich bin in einem sehr guten Austausch mit der Vereinsspitze und hoffe, dass es gelingt, einen sehr guten Trainer zu bekommen, wo auch ich noch lernen kann", berichtete Darazs. "Ich lasse meinen Akademie-Leiter-Job nicht aus den Augen, das ist mir sehr wichtig. Der Weg über den Sommer ist klipp und klar skizziert."

Zuvor könnte der LASK im Meisterrennen zum Zünglein an der Waage werden. In der 31. Runde treffen die Oberösterreicher zuhause auf Sturm Graz, bevor es am letzten Spieltag nach Salzburg geht. Am kommenden Wochenende treffen die Linzer auswärts auf Austria Klagenfurt (Sonntag, 14.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Bei einem Sieg wäre dem LASK der dritte Platz nicht mehr zu nehmen.

