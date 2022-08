"Danke für die Chance" - Fürther 'xImpact10' beendet eSport-Karriere

Nach mehr als vier Jahren im Dienste der SpVgg Greuther Fürth beendet Christian 'xImpact10' seine Karriere.

Seit Gründung Ende 2018 war Christian 'xImpact10' Judt als FIFA-eSportler für die SpVgg Greuther Fürth aktiv. In der Saison 2019/2020 der Virtual Bundesliga (VBL) wurde der Klub Tabellenzweiter.

Am Ende der vergangenen Spielzeit stand nach vielversprechender Hinrunde mit zwischenzeitlichem Platz zwei ein neunter Platz in der Süd-Ost-Division. 46 Tore steuerte Judt bei - Platz 13 in der VBL-Torschützenliste

"Ich werde es vermissen"

Als Einzelspieler gewann 'xImpact10' 2018 den kicker eSport Cup auf der Xbox. In der Folge konnte er sich immer wieder für internationale Turniere, wie den FUT Champions Cup, qualifizieren. Während der FIFA-20-Saison erreichte Judt beim FCC4 eine Top 8 Platzierung - am Ende stand ein 20. Platz in der Global Series zu Buche.

Via Twitter gab der 21-Jährige am Abend des 9. August das Ende seiner eSport-Karriere bekannt: "Danke an alle meine Mitspieler und Gegenspieler. Danke SpVgg Greuther Fürth für die Chance. Danke einfach an alle, die ein Teil in dieser für mich unglaublichen Zeit waren! Ich werde es vermissen!"

Was für Christian 'xImpact10' Judt nach seiner Laufbahn als FIFA-eSportler ansteht und warum er seine Karriere beendet, gab er nicht bekannt.