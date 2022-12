Dank katalanischer Schützenhilfe: Bayern-Frauen vorzeitig im Viertelfinale der Champions League

Die Frauen des FC Bayern München haben vorzeitig den Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse geschafft. Dabei können sie sich beim FC Barcelona bedanken, dass es am letzten Spieltag nicht mehr zum Showdown kommt.

Dann nämlich, am kommenden Mittwoch, empfangen die Münchnerinnen Benfica Lissabon (21 Uhr). Das Spiel wäre von großer Bedeutung gewesen, hätten die Portugiesinnen im Anschluss an den souveränen 4:0-Sieg des FC Bayern beim FC Rosengard ihre Partie gegen die favorisierten Katalaninnen aus Barcelona gewonnen.

Doch Barça, Finalist aus dem Vorjahr und amtierender spanischer Meister, dominierte Lissabon von Beginn an, ließ Benfica zu keiner Zeit ins Spiel kommen und stellte bereits vor der Pause auf 2:0, am Ende hieß es nach einer spektakulären Begegnung sogar 6:2.

Entspannt in die Winterpause - oder doch der Gruppensieg?

Dadurch war klar: Der FC Bayern erreicht insgesamt zum fünften Mal in Serie die Runde der letzten Acht auf höchster europäischer Ebene. Unter Trainer Alexander Straus haben die Münchnerinnen, die in der Bundesliga aktuell fünf Punkte hinter Wolfsburg auf Rang zwei platziert sind, im Rückspiel gegen Barcelona in der Vorwoche mit einem 3:1-Sieg überrascht und damit den Weg in die K.-o.-Runde selbst geebnet.

In der kommenden Woche, beim letzten Spiel des Jahres vor der Winterpause, geht es für den FC Bayern München gegen Lissabon nun noch um den Sieg in Gruppe D, dafür müsste Barcelona allerdings im Parallelspiel gegen die noch punktlosen Schwedinnen von Rosengard etwas liegenlassen.