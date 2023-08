Erneuter Doppelpack, erneutes Freistoßtor: Messi glänzt auch gegen Dallas

Lionel Messi hat Inter Miami auch gegen den FC Dallas zum Sieg geführt. Der Argentinier traf im Achtelfinale des Leagues Cup doppelt.

Zum dritten Mal in Folge schnürte Lionel Messi für seinen neuen Klub einen Doppelpack. Der Argentinier brachte Inter Miami gegen den FC Dallas bereits in der 6. Minute in Führung: Nach Vorlage von Jordi Alba schob er den Ball wie so oft mit seinem linken Fuß ins linke untere Eck.

Dallas brauchte etwas Zeit, drehte aber noch vor der Pause das Spiel: Quignon (37.) und Kamungo (45.) trafen für die Hausherren, die nach dem Seitenwechsel erhöhten: Velasco (63.) besorgte das 3:1, Cremaschis Anschlusstreffer für Miami (65.) folgte ein Eigentor von Taylor (68.).

Messis Freistoß bringt den Ausgleich

Bis in die Schlussphase lag Miami folglich mit 2:4 zurück. Erneut ein Eigentor, diesmal auf der anderen Seite durch Farfan (80.), brachte das Team von Trainer Gerardo Martino jedoch noch einmal ran. Den Ausgleich besorgte dann in der 85. Minute Messi: Wie bei seinem Debüt für Miami traf der Weltmeister per direkt verwandeltem Freistoß.

Im anschließenden Elfmeterschießen setzte sich Miami dann durch, Messi traf dabei ebenso vom Punkt wie Sergio Busquets, schon beim FC Barcelona langjähriger Mitspieler von Messi. Im Viertelfinale spielt das Team aus Florida am kommenden Samstag gegen den Sieger der Partie zwischen Charlotte FC und Huston Dynamo FC.