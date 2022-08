Crailsheim holt U-20-Nationalspieler Baggette

Die Hakro Merlins Crailsheim haben den deutschen U-20-Nationalspieler Elias Baggette verpflichtet. Der Aufbauspieler kommt von den Eisbären Bremerhaven und erhält einen Dreijahresvertrag, wie der Klub am Montag mitteilte.

"Mit Elias konnten wir zum Abschluss unserer Planungen noch einmal eine Ergänzung vornehmen, die uns zusätzliche Tiefe im Team gewährleistet. Gleichzeitig ist Elias ein junger Spieler, der sich mit uns zusammen entwickeln will. Ein Weg, der in den vergangenen Jahren schon oft von Erfolg gezeichnet war", sagte Crailsheims Sportlicher Leiter Ingo Enskat auf der Vereinswebsite über den 20-Jährigen.

"Ich habe mich für die HAKRO Merlins Crailsheim entschieden, weil ich dort den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen kann. Ich denke Coach Sebastian sowie die ganze Organisation kann mir helfen zu zeigen, was es heißt, auf BBL und internationalem Niveau zu spielen", fügt die neue Nummer 4 der Zauberer an.

Erste Erfahrung in der BBL gesammelt

Baggette ging 2018 den Schritt in das Bamberger Nachwuchsprogramm, wo er zunächst bei den Baunach Young Pikes in der ProA und ProB zum Einsatz kam. Zur Saison 2020/21 folgte dann der Wechselt zu Brose Bamberg. Dort sammelte er zwar erste Erfahrungen in der BBL und der Champions League, auf mehr Spielpraxis kam Baggette aber beim Kooperationspartner BBC Coburg. In der ProB konnte der Aufbauspieler in knapp 25 Minuten mit 13,8 Punkten und 4,4 Assists überzeugen.

Auch in der abgelaufenen Spielzeit stand der 20-jährige zunächst im Kader des neunmaligen deutschen Meisters, ehe er sich im Januar 2022 den Eisbären Bremerhaven anschloss. Dort kam Baggette in der ProA in durchschnittlich zwanzig Minuten auf 8,5 Punkte und 3,1 Assists.