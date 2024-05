Ein Punkt fehlt noch: Ipswich vor Durchmarsch in die Premier League

Ipswich Town hat seine Sieglos-Serie rechtzeitig beendet und nach dem 2:1 in Coventry den Premier-League-Aufstieg dicht vor Augen. Die Euphorie der Fans war schon vorher gut messbar.

Nach 22 Jahren steht Ipswich Town vor der Rückkehr in die Premier League. Der Meister von 1961 und UEFA-Cup-Sieger von 1981 braucht am 46. und letzten Spieltag der Championship nur noch einen Punkt im Heimspiel gegen den bereits feststehenden Absteiger Huddersfield Town, um hinter Meister Leicester City direkt aufzusteigen - und das als Liga-Neuling.

Am Mittwochabend gewannen die Tractor Boys bei Coventry City mit 2:1 und beendeten damit zur rechten Zeit ihre Misere von vier sieglosen Spielen, in denen sie nur drei Unentschieden mitgenommen hatten. Moore (8.) und Burgess (69.) trafen gegen den FA-Cup-Halbfinalisten, der zwischenzeitlich durch Torjäger Wright ausgeglichen hatte (64.). Coventry hat als Tabellenneunter keine Chance mehr auf den Aufstieg.

Erfolgstrainer McKenna warnt

Ipswich war 2018/19 nach 15 Jahren in der Championship in die Drittklassigkeit abgerutscht und dort dreimal klar am Wiederaufstieg gescheitert. Doch 2022/23, in der ersten vollständigen Saison unter Trainer Kieran McKenna, gelang die Rückkehr, gefolgt von schier sensationellen Auftritten eine Klasse höher.

Unter dem erst 37-jährigen McKenna, der seine Trainerkarriere im Nachwuchs der Tottenham Hotspur und von Manchester United gestartet hatte und bei den Red Devils zum Assistenten der ersten Mannschaft aufgestiegen war, spielt Town nicht nur erfolgreich, sondern auch schön mit intensivem Offensivfußball.

"Der Job ist noch nicht erledigt", warnte McKenna nach dem vorletzten Schritt, nach dem die Spieler ausgelassen mit ihren mitgereisten Anhängern feierten. "In der Championship ist jeder Punkt hart erkämpft." Gegen Huddersfield erwartet er am Samstag (13.30 Uhr) an der heimischen, knapp 30.000 Zuschauer fassenden Portman Road eine "tolle Atmosphäre". Die Euphorie beim Premier-League-Gründungsmitglied ist so groß, dass Ipswich schon vorige Woche vermeldet hatte, dass alle Dauerkarten für die neue Saison weg sind - ligaunabhängig.

Leeds drohen die Play-offs

Der Leidtragende von Ipswichs Märchen-Saison könnte Daniel Farke mit Leeds United werden. Der Absteiger hatte lange den direkten Wiederaufstieg im Blick, kassierte aber am vergangenen Freitag ein überraschendes 0:4 bei den Queens Park Rangers und braucht am Samstag neben einem Sieg gegen den Vierten Southampton eine Niederlage Ipswichs, um doch noch Zweiter zu werden. Sonst muss Leeds in die Play-offs, in denen vier Klubs den dritten Aufsteiger ausspielen.