Wollschläger macht Werbung für sich: Hertha gewinnt Test gegen Cottbus

Nach der Pause drehte Hertha BSC auf: Der Bundesligist gewann am Freitagabend das dritte Testspiel der Saison-Vorbereitung bei Nordost-Regionalligist Energie Cottbus mit 5:1.

Hertha reiste ohne die in dieser Woche ins Training zurückgekehrten Nationalspieler und den am Dienstag verpflichteten kroatischen Neuzugang Sunjic (Birmingham City) in die Lausitz. Zudem fehlten auch Neuzugang Uremovic (muskuläre Probleme) sowie die wechselwilligen Ascacibar (muskuläre Probleme) und Dilrosun, an dem Feyenoord Rotterdam interessiert ist.

Coach Sandro Schwarz formierte sein Team wie schon in den vorhergehenden Tests gegen Oberliga-Aufsteiger TuS Makkabi Berlin (7:0) und Regionalligist SV Babelsberg 03 (1:0) im 4-3-3: mit den Youngstern Gechter (Innenverteidiger), Kesik (Sechser) und Ullrich (linker Außenverteidiger) in der Startelf.

Regionalligist Cottbus, erstmals mit Neuzugang Milde (Kickers Offenbach), trat mutig auf und wurde durch Kapitän Borgmann (11./abgefälschter Schuss ans Außennetz; 36./Kopfball neben das Tor) gefährlich. Hertha fehlten im ersten Durchgang Tempo, Tiefe und Ballsicherheit. Richter, in den ersten beiden Testspielen jeweils Torschütze, verfehlte aus aussichtsreicher Position das Energie-Tor (19.) und traf aus Abseitsstellung die Latte (34.),Mittelstädts Distanzschuss lenkte Cottbus-Keeper Bethke über die Latte (20.).

Selke trifft in der letzten Aktion vor der Halbzeit - dann wird Hertha griffiger

Erst in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs schlug der Bundesligist zu. Richter brachte im zweiten Anlauf eine Flanke in die Mitte, die von Kempf bei Mittelstädt landete. Der bediente per Kopf den im Fünfmeterraum lauernden Selke - 0:1 (45.+1).

Zur Pause tauschte Schwarz zehn Spieler aus, lediglich Gechter blieb auf dem Feld. Zeefuik, der in den ersten beiden Testspielen keine Berücksichtigung gefunden hatte, bekam seine ersten Spielminuten in dieser Vorbereitung. Der Niederländer, in der Rückrunde an den englischen Zweitligisten Blackburn Rovers ausgeliehen, kam allerdings nicht auf seiner angestammten Position rechts hinten zum Zug, sondern auf der Doppel-Sechs neben Tousart.

In neuer Besetzung wirkten die Berliner deutlich griffiger und stellten zügig die Weichen. Einen feinen Pass von Maolida veredelte der 19-jährige Wollschläger, der Energie-Keeper Sebald umkurvte und zum 0:2 einschob (59.). Kurz danach nutzte 1,94-Meter-Sturmkante Wollschläger einen Fehler von Hildebrandt zum 0:3 (61.).

Schwarz lobt Wollschläger: "Heute hat er es auch vom Körperlichen weitaus besser gemacht"

Der von Claus-Dieter Wollitz, der 1993/94 selbst für Hertha am Ball war, trainierte Viertligist blieb dennoch couragiert. Eine Flanke des einst bei Hertha ausgebildeten Hasse verwertete der zwischen Gechter und Tousart postierte Slamar per Kopf zum 1:3 (67.). Maolida nach starker Vorarbeit von Zeefuik (77.) und kurz darauf mit einem Schlenzer von links ins lange Eck (81.) schraubte das Ergebnis vor 4.912 Zuschauern nach oben.

Die klare Steigerung nach der Pause spiegelte sich auch in Schwarz’ Fazit wider. "In der ersten Halbzeit waren wir in beiden Richtungen zu wild", resümierte der Coach. "Gegen den Ball waren die Abstände zu groß, in Ballbesitz haben wir zu kompliziert gespielt und hatten keine richtige Tiefe. In der zweiten Halbzeit war’s dann gut. Da hatten wir eine gute Aktivität und haben da dann auch die Tiefe gesucht und mit Tempo reingespielt."

Für Doppeltorschütze Wollschläger gab‘s ein Lob: "Gegen Babelsberg war es in der Ballbehauptung nicht optimal, das haben wir danach auch angesprochen. Heute hat er es auch vom Körperlichen weitaus besser gemacht und ist mit zwei Toren belohnt worden."

Vom 12. bis 23. Juli macht der Bundesligist im englischen Burton-upon-Trent in der Nähe von Birmingham Quartier. Auf der Insel bestreitet der Bundesligist drei weitere Testspiele, die Gegner dort: Derby County (16. Juli), Nottingham Forest (20. Juli) und West Bromwich Albion (23. Juli). Vor dem Trip auf die Insel wird Schwarz die derzeit sehr große Trainingsgruppe noch verkleinern.

Hertha/1.HZ: Jarstein - Kenny, Gechter, Kempf, Ullrich - Kesik - Serdar, Darida - Richter, Selke, Mittelstädt

Hertha/2.HZ: Ernst - Eitschberger, Gechter, Torunarigha, Plattenhardt - Zeefuik, Tousart - Boateng - Lukebakio, Wollschläger, Maolida

Tore: 0:1 Selke (45.+1), 0:2, 0:3 Wollschläger (59., 61.), 1:3 Slamar (67.), 1:4 Maolida (77.), 1:5 Maolida (81.)