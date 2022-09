Cottbus fordert den Spitzenreiter heraus - Lok Leipzig gegen BFC Dynamo

Nach dem Pokal-Wochenende geht es in der Regionalliga Nordost mit dem 5. Spieltag weiter. Schon am Freitag sind die Spitzenteams SV Babelsberg 03 und Carl Zeiss Jena im Einsatz. Vorjahresmeister BFC Dynamo gastiert bei Lok Leipzig. Tabellenführer Berliner AK greift Sonntag gegen Energie Cottbus ins Geschehen ein.

Wenn am Freitag die zweiwöchige (Pokal-)Pause endet, könnte die Regionalliga Nordost kaum namhafter beginnen: Ab 18 Uhr spielt der 1. FC Lok Leipzig daheim gegen den BFC Dynamo. Auch wenn die Leipziger zuletzt bei Aufsteiger Greifswalder FC einen enttäuschenden Nachmittag erlebt haben (1:3), so sind die Sachsen mit sieben Punkten aus vier Spielen dennoch ordentlich unterwegs. Vorjahresmeister BFC Dynamo hängt mit seinen drei Zählern nur hauchdünn über den Abstiegsplätzen. Abschreiben sollte man die Berliner allerdings nach Ansicht von Experten nicht, doch der Kaderumbruch, der durch die Teilnahme an den Aufstiegsspielen später als gewöhnlich erfolgte, muss nun relativ zügig bewältigt und das Team zu einem starken Kollektiv zusammengeschweißt werden.

Im Soll ist der SV Babelsberg 03, der mit zehn Punkten auf der Haben-Seite als klarer Favorit in das Duell mit dem FSV Luckenwalde (13.) geht. Carl Zeiss Jena hat genauso viele Punkte wie die Filmstädter gesammelt und wird gegen Germania Halberstadt (17.) auch schwer die Favoritenrolle abweisen können. Den Aufenthalt im Tabellenkeller sah man in Halberstadt kommen, da sich im Sommer personell einiges getan hat. Trainer Manuel Rost befeuerte gegenüber dem MDR lieber die Vorfreude auf die kommende Aufgabe: "Das wird ein tolles Spiel. Vermutlich für einige Spieler meiner Mannschaft das erste vor einer größeren Kulisse. Und unter Flutlicht. Das ist eine tolle Sache." Der Einsatz von Justian Eilers steht wegen muskulärer Probleme stark auf der Kippe.

Neue Möglichkeiten für Viktoria Berlin

Am Samstag bleibt in zwei von drei Spielen Berlin unter sich: Der SV Lichtenberg 47 spielt gegen die VSG Altglienicke, der schwach gestartete Drittliga-Absteiger FC Viktoria 1889 Berlin empfängt die noch schlechter dastehende Tennis Borussia. Viktoria-Trainer Semih Keskin stellte unlängst fest: "Unsere körperliche Präsenz im gegnerischen Strafraum ist überschaubar." Doch sein Klub hat alles versucht, diesem Problem Herr zu werden: So wurde Phil Harres von Dynamo Dresden ausgeliehen, Shalva Ogbaidze hat einen neuen Vertrag unterschrieben und dazu kann Enes Küc nach auskuriertem Bänderriss wieder eingreifen. "Mit diesem Trio haben wir wieder deutlich mehr Variationsmöglichkeiten", so Keskin, der allerdings auf Mittelfeldspieler Christopher Theisen (29, Gelb-Rote Karte) verzichten muss.

Personell hat sich zuletzt auch beim Chemnitzer FC etwas getan. Mit Linksfuß Chris Löwe kehrt ein früherer Deutscher Meister zu den Himmelblauen zurück. Womöglich kann er schon der Partie gegen Rot-Weiß Erfurt seinen Stempel aufdrücken, der Aufsteiger aus Thüringen ist sehr gut in der neuen Liga angekommen, was Platz sechs unterstreicht. Chemnitz-Trainer Christian Tiffert kann einen Leitwolf gut gebrauchen, denn zum einen fehlt Kapitän Tobias Müller nach Leistenoperation noch länger und zum anderen hat Tiffert beim vorherigen Spiel in Halberstadt (1:1) folgendes bemängelt: "Was mir in Halberstadt speziell in der ersten Halbzeit nicht gefallen hat, waren die Uneinigkeit und die vielen Diskussionen untereinander. Das kannte ich so nicht von meinen Jungs." Immerhin sagt er: "Mentalität und Einstellung hatten wir."

Gjasula erklärt das Erfolgsrezept

Auch am Sonntag finden drei Spiele statt. Dann ist auch Spitzenreiter Berliner AK im Einsatz, dem Gegner Energie Cottbus mit einem Auswärtssieg gefährlich nahe kommen könnte. Das will der BAK natürlich verhindern, der derzeit einfach seinen Lauf genießen möchte, wohlwissend, dass er im Aufstiegsrennen nicht als Favorit gilt. Warum es trotz geschrumpftem Etat so gut läuft, verriet Routinier Jurgen Gjasula dem RBB: "Wir haben einen sehr guten Teamspirit, das hat man schon in der Vorbereitung gemerkt. Jeder stellt sein Ego hintenan. Aber nur mit Teamspirit gewinnst du keine Spiele, du brauchst auch Qualität. Und die haben wir."

Vollendet wird der 5. Spieltag vom Duell Hertha BSC II gegen Greifswalder FC und vom Versuch des ZFC Meuselwitz, gegen die BSG Chemie Leipzig die Abstiegsränge zu verlassen.