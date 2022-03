USA und Mexiko sichern sich WM-Tickets - Pulisic "stolz"

Nach Kanada haben sich auch die USA und Mexiko ihr Ticket für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gesichert.

Die USA um BVB-Profi Giovanni Reyna verloren in San Jose zwar mit 0:2 gegen Costa Rica, belegen dank der besseren Tordifferenz aber den dritten Platz in der CONCACAF-Gruppe. Mexiko sicherte sich in Mexiko-Stadt mit einem 2:0 gegen El Salvador den zweiten Platz und qualifizierte sich zum achten Mal in Serie für die Fußball-WM.

"Es ist schon ein komisches Gefühl, weil ich es hasse, zu verlieren. Aber ich bin wirklich stolz und kann es kaum erwarten, zur Weltmeisterschaft zu fahren", sagte US-Kapitän Christian Pulisic vom FC Chelsea. 2018 hatte die USA die WM-Qualifikation sensationell gegen Trinidad und Tobago verpasst.

Costa Rica muss in die Play-offs gegen Neuseeland, das zuvor in der Ozeanien-Qualifikation die Salomonen ausgeschaltet hatte.

Kanada hatte sich bereits am Wochenende zum ersten Mal seit 1986 und zum zweiten Mal in seiner Geschichte für die WM qualifiziert und konnte das 0:1 in Panama verschmerzen. Wegen des deutlich besseren Torverhältnisses blieben die Kanadier auch Gruppensieger.

Diese 29 von 32 Teilnehmern für die WM 2022 stehen fest