Costa Rica lässt Kanada warten - USA trotzt Mexiko im Aztekenstadion

Kanada hat den finalen Schritt zum WM-Ticket noch nicht gemacht, die erste WM-Teilnahme seit 36 Jahren steht aber immer noch bevor. Im Prestigeduell Mexiko-USA gab es keine Tore.

Kanada - weiterhin ohne Bayern-Profi Alphonso Davies (nach Herzmuskelentzündung) - hat die vorzeitige WM-Qualifikation durch ein 0:1 gegen Costa Rica verpasst, allzu dramatisch dürfte das jedoch nicht sein. Denn dem Tabellenführer in der Finalrunde Nord- und Mittelamerikas fehlt nach der Niederlage in Unterzahl weiterhin nur noch ein weiterer Punkt für die zweite WM-Teilnahme seiner Geschichte - und die erste seit 36 Jahren. Mark-Anthony Kaye sah in der 34. Minute Gelb-Rot, Celso Borges traf noch unmittelbar vor der Pause zum Siegtor für die Ticos.

"Wir können unser Schicksal selbst in die Hand nehmen", sagte Kanadas Trainer John Herdman: "Wir werden uns am Sonntag (gegen Jamaika, Anm. d. Red.) um die Sache kümmern, und wenn wir es dann nicht schaffen, werden wir es in Panama schaffen. Wir werden nach Katar fahren."

Costa Rica rückte durch den Heimsieg auf Rang vier der Tabelle vor und hielt seine Hoffnungen auf die Reise nach Katar am Leben. Die besten drei CONCACAF-Teams sind direkt qualifiziert für die WM-Endrunde zum Ende des Jahres, der Viertplatzierte muss in die Play-offs gegen ein Team aus Ozeanien (wahrscheinlich Neuseeland).

Auf den Plätzen zwei und drei stehen punktgleich weiter die Mannschaften aus den USA und Mexiko, die sich nach enttäuschenden 90 Minuten im direkten Duell 0:0 trennten. Beide Teams haben mit je 22 Punkten drei Zähler Rückstand auf Kanada und drei Punkte Vorsprung auf Costa Rica.

Zwei Spieltage stehen noch aus. Die USA müssen gegen Panama antreten, das nach einem 1:1 gegen Honduras auf Rang fünf zurückfiel, aber weiter Chancen auf die direkte Qualifikation hat. Honduras ist abgeschlagen Tabellenletzter und empfängt zum vorletzten Qualifikationsspiel Mexiko.

