Coronafall bei 1860: Neudecker positiv getestet

Die Partie des 12. Spieltags gegen Waldhof Mannheim fiel wegen mehrerer Corona-Fälle beim Gegner für 1860 München aus. Nun hat es auch einen Spieler bei den Löwen erwischt.

Richard Neudecker wird 1860 München in der kommenden Zeit fehlen. imago images/Noah Wedel

Wie der Drittligist am Samstagabend mitteilte, hat sich Richard Neudecker mit COVID-19 infiziert und hat sich nach Anweisung des Gesundheitsamtes München umgehend in Quarantäne begeben. "Richy ist bis auf leichte Erkältungssymptome quasi beschwerdefrei und wir hoffen, dass es aufgrund seines vollständigen Impfschutzes auch in den nächsten Tagen dabei bleibt", wird Löwen-Geschäftsführer Günther Gorenzel auf der 1860-Website zitiert.

Der positive Befund bei Neudecker hat auch Auswirkungen auf das Team. Da es sich bei der Infektion des 24-Jährigen um einen sogenannten Impfdurchbruch handelt, müssen sich sämtliche Spieler und das Trainer- sowie Betreuerteam, die am Freitagstraining teilgenommen haben, auf Anordnung des Gesundheitsamtes zeitnah einem PCR-Test unterziehen. Erst danach kann beim TSV 1860 wieder ein Mannschaftstraining abgehalten werden.

Den aktuellen Fall nahm Gorenzel zum Anlass, um einen Appell an die Fans zu richten: "Der vorliegende Fall zeigt uns, wie wichtig es ist, auch weiterhin trotz vollständigem Impfschutz, der einen schwereren Verlauf bei einer Infektion mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit verhindert, die sozialen Kontakte nach Möglichkeit zu minimieren. In diesem Zusammenhang appellieren wir auch an alle unsere Fans, die täglich unsere Trainingseinheiten besuchen, Spieler nicht um Autogramme und Selfies zu bitten."