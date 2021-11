Corona-Fall bei der Nationalelf - Quintett in Quarantäne

Zwei Tage vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein muss die deutsche Nationalmannschaft einen Corona-Fall verkraften.

Wie der DFB am Dienstag mitteilte, wurde ein Nationalspieler am Montag positiv getestet. Der Betroffene, der umgehend isoliert wurde, ist demnach geimpft und symptomfrei. Laut "Bild" handelt es sich um Bayern-Innenverteidiger Niklas Süle, der bereits vor einem Jahr positiv getestet worden war.

Auf Anweisung des Gesundheitsamts müssen nach DFB-Angaben außerdem vier weitere Spieler im Quartier in Quarantäne, weil sie trotz negativen Tests als Kontaktpersonen der Kategorie 1 eingestuft wurden. Der DFB hatte das für Dienstag angesetzte Mannschaftstraining zuvor kurzfristig abgesagt. Bereits am Montag hatte Bundestrainer Hansi Flick den Leverkusener Abwehrspieler Jonathan Tah nachnominiert, der DFB dafür allerdings noch keine Erklärung geliefert.

"Die Zahl der Corona-Infektionen ist zuletzt bundesweit wieder stark gestiegen. Deshalb setzen wir während der letzten Länderspielmaßnahme des Jahres die Hygiene- und Verhaltensregeln konsequent weiter um, um auch im aktuellen Infektionsgeschehen so verantwortungsvoll wie möglich zu handeln", wird Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie, am Dienstag zitiert. "Diese Nachricht ist so kurz vor den abschließenden beiden Spielen in der WM-Qualifikation sehr bitter - für das Trainerteam wie für die gesamte Mannschaft. Aber die Gesundheit geht selbstverständlich vor. Ich wünsche dem positiv getesteten Spieler schnelle Genesung und dass er weiterhin symptomfrei bleibt."

Am Donnerstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) empfängt die DFB-Auswahl in Wolfsburg Underdog Liechtenstein zum vorletzten Spiel in der WM-Qualifikation. Drei Tage später ist Armenien Gastgeber für Flicks Team, das bereits für die WM qualifiziert ist.