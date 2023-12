Copa America: Knifflige Gruppe für Brasilien - Argentiniens Evergreen

Für die Südamerika-Meisterschaft im kommenden Jahr sind am Donnerstag die Gruppen ausgelost worden. Auf die Top-Favoriten warten gleich spannende Begegnungen.

So ein bisschen Revanche steht noch aus für Lionel Messi und Argentinien. Der aktuelle Titelverteidiger hatte 2015 und 2016 jeweils das Finale der Copa America gegen Chile verloren, auf das die Albiceleste seither auch 2019 (Spiel um Platz drei, 2:1 für Argentinien) und 2021 (Gruppenphase 1:1) traf.

Der Weltmeister bekommt es in Gruppe A erneut mit den Chilenen, außerdem mit Peru und Kanada oder Trinidad & Tobago zu tun - Letztere treten noch in einer Play-off-Runde gegeneinander an. Gruppe B bilden Mexiko, Ecuador, Venezuela und Jamaika, Gruppe C besteht aus Uruguay, Panama, Bolivien und den USA, die wie schon 2016 Ausrichter des Turniers sind, das in seine 48. Ausgabe geht.

In Gruppe D hat es Rekordweltmeister Brasilien - bisher acht Copa-America-Triumphe, die Rekordgewinner Argentinien und Uruguay haben 15 - knifflig erwischt. Die Seleçao bekommt es mit Kolumbien, Paraguay und wie Argentinien mit einem noch nicht feststehenden Play-off-Gewinner zu tun. Costa Rica und Honduras kommen infrage.

Finale in Miami

Die Copa America 2024 findet vom 20. Juni bis 14. Juli in den USA statt, wo zwei Jahre später - sowie in Kanada und Mexiko - auch die Weltmeisterschaft stattfindet. Die zweite Copa in den Staaten ist auch erst die zweite, die außerhalb Südamerikas stattfindet. Dass Mannschaften von außerhalb des Verbands eingeladen werden, kommt seit 1993 vor.

Die Spielorte sind Arlington (bei Dallas), Atlanta, Austin, Charlotte, East Rutherford (bei New York), Glendale (bei Phoenix), Houston, Inglewood (bei Los Angeles), Kansas City (Kansas), Kansas City (Missouri), Miami Gardens (bei Miami), Orlando, Paradise (bei Las Vegas) und Santa Clara (bei San Francisco). Das Finale findet am 14. Juli im Hard Rock Stadium in Miami Gardens statt, wo das NFL-Team Miami Dolphins seine Heimspiele austrägt.