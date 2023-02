Connection aus Bayern-Zeit: Schwarz Trainerkandidat beim FC Basel

Nach der Entlassung des ehemaligen Dortmunder Torjägers Alex Frei sucht der ehemalige Schweizer Serienmeister FC Basel einen neuen Trainer. Ein Kandidat laut der Zeitung "Blick": Danny Schwarz, der seit seinem Aus bei den Würzburger Kickers ohne Job ist.

Aktuell wird die Mannschaft des Schweizer FCB von Sportdirektor Heiko Vogel trainiert. Nach seinem ersten Engagement in Basel arbeitete Vogel von 2013 bis 2017 beim FC Bayern im Jugendbereich und als Trainer der 2. Mannschaft. Aus dieser Zeit kennt er Danny Schwarz bestens, der wiederum zwischen 2012 und 2021 für den Rekordmeister arbeitete, zuletzt gemeinsam mit Martin Demichelis als Trainer der 2. Mannschaft. Nach dem Abstieg auf der 3. Liga wurde Demichelis alleiniger Cheftrainer, Schwarz kümmerte sich für kurze Zeit um die verliehenen Spieler des Rekordmeisters.

Am 13. Oktober 2021 verließ er den FC Bayern, um bei den Würzburger Kickers als alleiniger Cheftrainer zu arbeiten. Doch die Franken befanden sich nach dem Zweitligaabstieg längst im freien Fall, den auch Schwarz nicht bremsen konnte. Nach nur 14 Partien trennte sich Würzburg wieder von Schwarz, vor ziemlich genau einem Jahr, am 10. Februar 2022. In die Regionalliga stieg der Klub daraufhin trotzdem ab, Schwarz wartet seitdem auf eine weitere Chance als Trainer.

Basel in der Liga nur Sechster

Der 47-Jährige lief als Profi unter anderem für den VfB Stuttgart, den Karlsruher SC, 1860 München und die SpVgg Unterhaching auf, ehe er seine Karriere in der 2. Mannschaft des FC Bayern ausklingen ließ. Für die deutsche U 21 bestritt der Mittelfeldspieler 1998 zwei Spiele. Ob er nun eine Chance in der Schweiz erhält?

Der 20-malige Schweizer Meister rennt seit einigen Jahren früheren Erfolgen hinterher, letztmals gewann er 2017 den Titel. In der aktuellen Saison belegt er derzeit nur Rang sechs, 20 Punkte hinter Tabellenführer Young Boys Bern, sieben hinter Servette Genf auf Rang zwei, aber nur mit fünf Punkten Vorsprung auf den Tabellenletzten FC Winterthur.

In der Zwischenrunde der Conference League verloren die Basler unter Interimstrainer Vogel am Donnerstagabend das Hinspiel bei Trabzonspor mit 0:1. Am Sonntag treten die Basler daheim gegen Servette Genf an, ehe das Rückspiel gegen Trabzonspor steigt. Eine schnelle Trainerentscheidung ist laut "Blick" jedoch unwahrscheinlich.