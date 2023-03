Conference League: Heimrecht-Tausch bei Anderlecht - Fiorentina trifft auf Posen

Nach den Viertelfinals in Champions und Europa League wurde auch die nächste Runde in der Conference League ausgelost - mit einer kleinen Besonderheit.

Wie in den beiden anderen UEFA-Wettbewerben steht auch in der vergangenen Saison erstmals ausgetragenen Conference League das Viertelfinale an. Im Lostopf waren mit der Fiorentina oder Europa-League-Vorjahreshalbfinalist West Ham United durchaus namhafte Klubs vertreten.

Während es Florenz mit dem polnischen Underdog Lech Posen zu tun bekommt und dabei zunächst auswärts antritt, müssen die Hammers gegen KAA Gent (ebenfalls erst auswärts) spielen. Der FC Basel trifft außerdem auf OGC Nizza und spielt zunächst im heimischen St. Jakob-Park.

Wegen Leverkusens Gastspiel in Belgien: Anderlecht muss Heimrecht tauschen

Eine kleine Besonderheit gab es bei der dritten gezogenen Begegnung, dem Viertelfinale zwischen RSC Anderlecht und AZ Alkmaar. Eigentlich war der niederländische Vertreter zuerst gezogen worden und hätte demnach im Hinspiel Heimrecht gehabt. Doch dieses wurde getauscht.

Anderlecht teil sich das eigene Stadion, den Lotto Park, für europäische Spiele mit Europa-League-Starter und Union-Berlin-Bezwinger Saint-Gilles. Da Conference und Europa League aber am selben Tag stattfinden, muss auf das Viertelfinale zwischen Saint-Gilles und Bayer Leverkusen Rücksicht genommen werden, dessen Rückspiel in Belgien stattfindet. Entsprechend also muss Anderlecht eine Woche zuvor im Lotto Park antreten.

Die Viertelfinals finden am 13. und 20. April (jeweils Donnerstag) statt. Die Halbfinal-Duelle steigen am 11. und 18. Mai. Der Sieger der Partie Florenz/Posen wird auf Basel oder Nizza treffen. Gent oder West Ham spielen dann gegen Alkmaar oder Anderlecht. Das Finale findet am 7. Juni in Prag statt.