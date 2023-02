CL-Kader fix: Chelsea verzichtet gegen BVB auf Aubameyang

Nur drei seiner zahlreichen Winterneuzugänge durfte der FC Chelsea für die K.-o.-Runde der Champions League melden. Gestrichen wurde hingegen Pierre-Emerick Aubameyang.

Chelsea-Trainer Graham Potter hat wenige Tage nach dem Abschluss der Januar-Transferphase erste harte Entscheidungen treffen müssen. Weil die UEFA nur die Nachmeldung von maximal drei Winterneuzugängen erlaubt, war mit Spannung erwartet worden, auf welche Spieler die Blues in ihrem Kader für die restliche Champions-League-Saison verzichten würden.

Nun steht fest: Während der 121 Millionen Euro teure Weltmeister Enzo Fernandez (Benfica), 70-Millionen-Euro-Flügelstürmer Mykhaylo Mudryk (Donezk) und Atletico-Leihgabe Joao Felix im Achtelfinale gegen Borussia Dortmund und in etwaigen folgenden K.-o.-Rundenspielen einsatzfähig sind, darf Potter Aubameyang bis zum Saisonende nur in der Premier League einsetzen.

Außerdem ist der einzige Winter-Abgang Jorginho (Arsenal) logischerweise nicht mehr mit dabei, ansonsten wurde niemand mehr gestrichen. Die Blues hatten schon im Sommer einen Kaderplatz freigelassen, der nun aufgefüllt werden kann.

Insgesamt hatte Chelsea, das schon im Sommer einen neuen Premier-League-Transferrekord aufgestellt hatte, im Januar acht neue Spieler für rund 330 Millionen Euro verpflichtet, wobei Malo Gusto direkt zurück zu Olympique Lyon verliehen wurde. Nicht im CL-Kader sind also nun die Neuzugänge Benoit Badiashile (21), Noni Madueke (20), Andrey Santos (18) und David Datro Fofana (20).

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hatte Chelseas Transferpolitik zuletzt als "wild" bezeichnet. Die Borussia empfängt die Blues am 14. Februar zunächst in Dortmund, ehe am 7. März (beide 21 Uhr, LIVE! bei kicker) an der Stamford Bridge das Rückspiel stattfindet.