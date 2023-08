CL-Auslosung: Welche Gruppen den deutschen Teams drohen könnten

Am heutigen Donnerstag findet die Auslosung der CL-Gruppenphase statt. Bayern, Dortmund, Leipzig und Union kennen ihre Töpfe schon - auf die deutschen Teilnehmer warten möglicherweise einige schwere Gegner.

Vor drei Jahren wäre Manchester City beinahe von der UEFA aus der Champions League verbannt worden. Stattdessen tritt die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola 2023/24 zum 13. Mal in Serie im wichtigsten Europapokal-Wettbewerb an - erstmals als Titelverteidiger. Im Juni machte Rodrigo mit seinem 1:0-Siegtor gegen Inter Mailand das Triple perfekt.

Damit stand auch fest, dass Inter bei der Auslosung der nächsten Champions-League-Gruppenphase am 31. August nicht dem ersten Topf angehören wird, in dem sich wie immer die Titelverteidiger von Champions und Europa League sowie die Meister der laut UEFA-Koeffizient sechs besten europäischen Ligen versammeln. ManCity wäre als neuerlicher englischer Meister also auch bei einer Finalniederlage in Istanbul Teil dieser acht Klubs gewesen.

Neben den Skyblues sind außerdem Europa-League-Sieger FC Sevilla, der FC Bayern, der FC Barcelona, die SSC Neapel, Paris St. Germain, Benfica Lissabon und Feyenoord Rotterdam als Gruppenköpfe gesetzt. Benfica nimmt als portugiesischer Champion den Platz ein, der ManCity als Meister zugestanden hätte, den es als Champions-League-Sieger nun aber nicht mehr benötigt. Portugal liegt in der Fünfjahreswertung auf Rang sieben und ist somit "Nachrücker".

Die drei weiteren Bundesliga-Vertreter verteilen sich auf die weiteren der insgesamt vier Lostöpfe, aus denen die acht Gruppen gebildet werden. Borussia Dortmund und RB Leipzig sind wie auch Inter, Arsenal oder Real Madrid im zweiten Topf, Neuling Union Berlin im vierten. Den Eisernen droht bei der Premiere eine entsprechend hochkarätig besetzte Gruppe. Spanien ist dank Sevilla gleich mit fünf Klubs in der Gruppenphase vertreten.

Dem FC Bayern drohen harte Brocken

Die acht Gruppen stellen sich aus jeweils einem Team aus den vier Lostöpfen zusammen, dabei dürfen allerdings nicht Teams aus demselben Land derselben Gruppe zugelost werden. Für den FC Bayern bedeutet dies, dass er zwar den Landesmeistern aus den großen Ligen aus dem Weg geht, in der Gruppenphase aber dennoch hochkarätige Gegner wie Real Madrid, Manchester United, Vorjahresfinalist Inter Mailand oder der FC Arsenal (alle Lostopf zwei), sowie die AC Mailand, Lazio Rom (beide Lostopf 3), Galatasaray oder Newcastle United (beide Lostopf 4) drohen.

Für den BVB und RB Leipzig sind alle Gegner aus Lostopf eins, drei und vier möglich - mit Ausnahme vom FC Bayern und Union Berlin als weitere deutsche Champions-League-Vertreter.

Die Köpenicker treffen derweil auf jeweils ein Team aus den Töpfen eins bis drei. Alle drei Bundesligisten könnten es demnach mit Titelverteidiger City, dem FC Barcelona oder Paris St. Germain zu tun bekommen.

Folgende Gruppen wären für die vier Bundesligisten möglich:

Will man den "Worst Case" konstruieren, könnten also für die jeweiligen Bundesligisten folgende Gruppen zustande kommen, wobei bei diesen Konstrukten Milan auch jeweils mit Lazio Rom (beide italienische Klubs aus Topf 3) ersetzt werden kann:

Bayern München in einer Gruppe mit Real Madrid, AC Mailand und Newcastle United

Borussia Dortmund bzw. RB Leipzig in einer Gruppe mit Manchester City, AC Mailand und Real Sociedad

Union Berlin in einer Gruppe mit Manchester City, Real Madrid und AC Mailand

Die vier Töpfe in der Übersicht:

TOPF 1: Manchester City, FC Sevilla, FC Barcelona, SSC Neapel, FC Bayern München, Paris St. Germain, Benfica Lissabon, Feyenoord Rotterdam

TOPF 2: Real Madrid, Manchester United, Inter Mailand, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, RB Leipzig, FC Porto, FC Arsenal

TOPF 3: Schachtar Donezk, RB Salzburg, PSV Eindhoven, AC Mailand, Lazio Rom, Roter Stern Belgrad, FC Kopenhagen, Sporting Braga

TOPF 4: Real Sociedad, Galatasaray SK, Celtic Glasgow, Newcastle United, Union Berlin, Royal Antwerp, RC Lens, Young Boys Bern

Nach der Auslosung geht es am 19./20. September mit der Gruppenphase los, die wie gewohnt vor Jahresfrist (12./13. Dezember) abgeschlossen sein wird. Das Achtelfinale lost die UEFA am 18. Dezember aus.