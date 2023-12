CL-Achtelfinale: Bayern hat Losglück, BVB trifft Bosz, Leipzig gegen Real

Die Auslosung des Champions-League-Achtelfinals hat Borussia Dortmund mit seinem ehemaligen Trainer Peter Bosz zusammengeführt. RB Leipzig erwischte es deutlich schlimmer als den FC Bayern.

CL-Sieger John Terry war die Losfee. AFP via Getty Images

Platz eins in der sogenannten "Todesgruppe" hat Borussia Dortmund im Champions-League-Achtelfinale ein machbares, aber durchaus kniffliges Los beschert - allein deshalb schon, weil der BVB auf seinen ehemaligen Trainer trifft: Der deutsche Vizemeister bekommt es mit dem niederländischen Tabellenführer PSV Eindhoven und Peter Bosz zu tun, der in der Eredivisie bisher alle seine 16 Spiele gewonnen und bereits zehn Punkte Vorsprung auf "Verfolger" Feyenoord hat.

Als größerer Favorit wird der FC Bayern in die Runde der letzten 16 gehen, in der es die Münchner - ebenfalls zuerst auswärts - mit Lazio Rom zu tun bekommen. Weitaus weniger Losglück hatte da RB Leipzig, hinter Titelverteidiger Manchester City Gruppenzweiter: Die Sachsen treffen auf CL-Rekordsieger Real Madrid.

Zu den spannendsten Duellen zählt das des spanischen Meisters mit dem italienischen: Der FC Barcelona trifft auf die SSC Neapel. Spanien gegen Italien gibt es auch bei der Paarung Atletico Madrid gegen Inter Mailand. Die vierte spanische Mannschaft, Real Sociedad, hatte Pech: Als Gruppensieger bekamen die Basken Paris St. Germain zugelost.

Die beiden verbliebenen Premier-League-Klubs, Titelverteidiger Manchester City und Tabellenführer Arsenal, haben gute Chancen, eine Runde weiterzukommen. Die Skyblues haben mit dem FC Kopenhagen das vermeintlich leichteste Los gezogen, die Gunners kreuzen die Klingen mit dem FC Porto.

Finale in Wembley

Dass zwei Vereinsmannschaften aus dem gleichen Verband aufeinandertreffen, war im Achtelfinale noch nicht möglich. Ebenso nicht ein Duell zweier Klubs, die sich schon in der Gruppenphase gegenübergestanden hatten.

Die Hinspiele des Achtelfinals steigen am 13., 14., 20. und 21. Februar 2024. Die folgenden Rückspiele finden am 5., 6., 12. und 13. März statt. Das letzte Finale der Champions League im bisher bekannten Modus wird am 1. Juni (21 Uhr) schließlich im Londoner Wembley-Stadion ausgetragen.