City-Pleite mit Folgen: Chelsea verpasst Europa League, Newcastle Europa komplett

Manchester City hatte nach der im Saisonfinale festgezurrten Meisterschaft das nationale Double angepeilt. Weil im FA-Cup-Finale aber ManUnited den besseren Tag erwischte, schauen auch zwei Premier-League-Konkurrenten in die Röhre.

Es war eine Saison zum Vergessen für Manchester United. Die Red Devils schnitten in der Premier League so schlecht ab wie zuletzt 1990. Das Team von Trainer Erik ten Hag lief mit 60 Punkten nur auf Rang acht ein. Der niederländische Trainer wird sich wohl nicht einmal mit dem FA-Cup-Triumph im Amt halten können.

Weil der englische Rekordmeister aber zumindest Stadtrivale Manchester City das nationale Double vermasselte, darf ManUnited in der kommenden Saison europäisch starten. Letztmals ohne europäischen Startplatz war man in der Saison 2014/15 unter Trainer Louis van Gaal geblieben. Als amtierender Meister war United damals im Jahr 2014 nur als Siebter ins Ziel eingelaufen.

Durch den Pokalsieg - ein 2:1-Erfolg in Wembley am späten Samstagnachmittag - ist die Europa-League-Teilnahme gesichert. Weil ManCity damit überraschend einen weiteren Titel aus der Hand gegeben hat, ärgern sich auch zwei Premier-League-Konkurrenten. Chelsea und Newcastle United hatten den Skyblues am Samstag die Daumen gedrückt.

Aus Gründen: Chelsea hatte durch sein 2:1 gegen Bournemouth die Conference League sicher, wäre bei einem ManCity-Double aber in die Europa League aufgerutscht. Nutznießer wäre in diesem Fall Newcastle gewesen, das durch ein 4:2 gegen Brentford Rang sieben abgesichert hatte - punktgleich mit ManUnited. Die Magpies hätten bei einem Triumph der Mannschaft von Trainer Pep Guardiola zumindest in der Conference League starten dürfen.

Chelsea erstmals in der Conference League

So aber wird die Abschlusstabelle ein wenig auf den Kopf gestellt, Newcastle muss in der Saison 2024/25 ganz ohne europäischen Fußball auskommen. Für Chelsea ist es die erste Teilnahme an der (ebenfalls gänzlich neu strukturierten) Conference League.

ManUnited feierte seinen 13. FA-Cup-Titel (zuletzt 2016), ManCity muss auf seinen achten - es wäre zugleich die Titelverteidigung gewesen - warten.