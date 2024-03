Neuer Modus: So läuft die Conference League ab 2024/25

Zur Saison 2024/25 ändert sich neben der Champions League und der Europa League auch der Modus des dritten europäischen Vereinswettbewerbs. Ein Überblick zu dem neuen Format der Conference League.

Der dritte europäische Klub-Wettbewerb hieß in den ersten Jahren offiziell noch UEFA Europa Conference League, zur neuen Saison wird der Vorsatz "Europa" gestrichen, fortan wird das Turnier - wie bereits umgangssprachlich geschehen - Conference League heißen. Im Gegensatz zum Teilnehmerfeld und Turniermodus ist das die unscheinbarste Änderung, die die UEFA vornimmt.

TEILNEHMER DER NEUEN CONFERENCE LEAGUE

Im Vergleich zu den bisherigen drei Durchläufen der Conference League erhöht sich die Anzahl der teilnehmenden Mannschaften von 32 auf 36 Klubs. Aus Deutschland wird weiterhin nur ein Verein antreten.

Die drei Turniere sind zur kommenden Saison strikt voneinander getrennt. Ein Abstieg der Drittplatzierten der Europa League nach der Gruppenphase in die Conference League ist daher nicht mehr möglich.

MODUS DER NEUEN CONFERENCE LEAGUE

Gruppenphase:

Wie auch in den beiden anderen Wettbewerben der UEFA ändert sich der bekannte Modus von mehreren Gruppen hin zu einer großen Liga, die alle 36 Teilnehmer fasst. Dabei spielt jede Mannschaft fortan gegen sechs unterschiedliche Mannschaften - dreimal daheim und dreimal auswärts. Wer auf wen trifft, entscheidet das Los.

K.-o.-Phase:

Die besten acht Mannschaften der Abschlusstabelle ziehen direkt ins Achtelfinale ein, die Mannschaften von Platz 9 bis 24 bestreiten eine Play-off-Runde. Der Modus der K.-o.-Phase mit Hin- und Rückspielen bleibt unangetastet, auch das Finale wird weiterhin an einem neutralen Ort stattfinden.

TERMINE DER NEUEN CONFERENCE LEAGUE

Die Ligaphase der Conference League läuft wie gewohnt - genauso wie die Gruppenphasen der vorangegangenen Saisons - im September an und endet im Dezember. Jeder der drei Wettbewerbe wird außerdem eine exklusive Woche erhalten, in der nur Spiele des eigenen Turniers stattfinden.

Durch diese Maßnahme erhöht sich die Anzahl der Europapokal-Wochen. Der Spieltag am Donnerstag bleibt in der Conference League sowohl in den normalen als auch in den exklusiven Wochen gleich.