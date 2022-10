Choupo-Moting belegt Rang drei hinter Lewandowski und Sané

An der Seite des doppelten Torschützen Leroy Sané schlenderte Eric Maxim Choupo-Moting am späten Dienstagabend gut gelaunt aus der Allianz-Arena. Zuvor hatte auch der 33-jährige Joker mit einem Treffer zum lockeren 5:0 beigetragen.

Mit neuerdings blondierten Haaren fällt Eric Maxim Choupo-Moting noch mehr auf als ohnehin mit seinen athletischen, auf 1,91m-Körpergröße verteilten 90 Kilo. Und er hat sein Lächeln nach einer für ihn schwierigen Saison 2021/22 wiedergefunden, als die Impf-Debatte, Corona und der Afrika-Cup ihn ebenso ausbremsten wie eine Verletzung. Auch in dieser Spielzeit startete der Stürmer verspätet.

Beim mühelosen 5:0 gegen den tschechischen Meister deutete der Deutsch-Kameruner in den zweiten 45 Minuten an, dass er wieder zu einer wertvollen Sturm-Option werden könnte, zumindest als Joker. "Es hat mich gefreut, dass er das Ding in den Winkel schweißt. Ihm hat das extrem gutgetan, das hat man beim Torjubel auch gesehen", sagte Mitspieler Leon Goretzka über den in der Kabine beliebten Choupo-Moting.

Anfang Oktober 2020, nach dem Triple, verpflichteten die Münchner den damals vertragslosen Stürmer auf den letzten Drücker. Wenige Wochen zuvor hatte er noch das Finale der Königsklasse mit Paris St. Germain gegen die Münchner verloren. Damals hatte er in Lissabon den Ausgleich in der Nachspielzeit auf dem Fuß, musste seinen späteren Teamkollegen schließlich beim Jubeln und Feiern zusehen.

Für den FC Bayern hat sich Choupo-Moting seit seiner Verpflichtung als treffsicher in der Königsklasse erwiesen. Sechs Tore hat er erzielt, im Bayern-Trikot gelangen in diesem Zeitraum nur Robert Lewandowski (18) und Leroy Sané (13) mehr. Gegen Pilsen war es ein für die Mannschaft eher bedeutungsloses Tor, für Choupo-Moting eines fürs Selbstvertrauen. Er hat gezeigt: Ich bin wieder da!