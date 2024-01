Achter Sieg in Serie - Edmonton Oilers nah am Rekord

Der historisch schlechte Saisonstart wird immer mehr zur verblassenden Erinnerung. Beim 2:1 bei den schwachen Chicago Blackhawks glänzten die Edmonton Oilers zwar nicht, fuhren aber ihren achten Sieg hintereinander ein.

Bereits zu Beginn des Mitteldrittels stand das Endergebnis in Chicago fest: Nachdem Jason Dickinson die verletzungsgeplagten Blackhawks in Führung gebracht hatte (6.), glich Leon Draisaitl gut zwei Minuten später aus. Nach einem Pass von Ryan McLeod behielt der Deutsche allein vor Goalie Petr Mrazek Übersicht und Nerven und erzielte seinen 19. Saisontreffer. In der 22. Minute schickte Verteidiger Matthias Ekholm seinen Kapitän Connor McDavid mit einem perfekten Pass auf die Reise, der Superstar ließ sich die Chance nicht entgehen, sein 15. Saisontor. Mehr benötigten die Oilers beim zweitschlechtesten Team der NHL nicht, zwei weitere Treffer von Zach Hyman wurden aberkannt, der zweite nach minutenlangem Videostudium. Ärger mit dem VAR gibt es also nicht nur beim Fußball. "Wenn es 15 Minuten dauert um zu bestimmen, ob es Abseits war oder nicht, dann ist es wahrscheinlich egal", kommentierte McDavid süffisant.

Stu hielt uns im Spiel, wir machten gerade genug, um einen Sieg einzufahren Kapitän Connor McDavid

Die Oilers schossen nur 15-mal auf das Tor des Gegners, hatten in Torwart Stuart Skinner ihren besten Spieler, der 25 Schüsse parierte. "Stu hielt uns im Spiel, wir machten gerade genug, um einen Sieg einzufahren", analysierte McDavid. Bereits zum zweiten Mal in dieser Spielzeit feierten die Oilers acht Siege in Serie. Vereinsrekord sind neun. Die Gelegenheit, diesen einzustellen, bietet sich in der Nacht auf Donnerstag beim Gastspiel bei Moritz Seiders Detroit Red Wings. Edmonton bleibt vorerst auf dem achten und letzten Playoff-Platz der Western-Conference, hat aber in der Pacific Division nur noch vier Punkte Rückstand auf die Los Angeles Kings (2:3 .V. gegen Tampa Bay) und acht auf Titelverteidiger Vegas Golden Nights, das aber bereits drei Spiele mehr absolviert hat. Die überraschend so starken Vancouver Canucks setzen sich in der Division dagegen langsam ab, siegten mit 5:2 bei den New York Islanders.

Nicht gut verlief der Abend für die übrigen Deutschen. JJ Peterka verlor mit den Buffalo Sabres mit 2:5 gegen die Seattle Kraken, die ohne den verletzten Goalie Philipp Grubauer antraten. Nico Sturm fehlte beim 1:7 von NHL-Schlusslicht San Jose Sharks bei den Toronto Maple Leafs. Im freien Fall befindet sich Tim Stützle mit seinen Ottawa Senators, die nach dem 3:6 bei den Calgary Flames auf dem letzten Platz der Eastern Conference verharren. Das nicht unrealistische Ziel Playoffs ist schon jetzt kaum noch zu erreichen.