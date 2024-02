Kanes spektakuläre Rückkehr nach Chicago - Crosbys Punktefestival

Patrick Kane schießt die Detroit Red Wings bei seiner umjubelten Rückkehr nach Chicago zum Sieg, Sidney Crosby glänzt bei Pittsburghs 7:6 gegen Philadelphia. Die NHL am Montagmorgen.

Jubelte mal wieder in Chicago - erstmals allerdings in einem anderen Trikot: Patrick Kane. IMAGO/USA TODAY Network

"Ich glaube nicht, dass er das Drehbuch besser hätte schreiben können", sagte Mitspieler Alex DeBrincat und sprach damit aus, was an diesem Abend in Chicago wahrscheinlich alle dachten. Die mit Spannung erwartete Rückkehr von Patrick Kane an seine langjährige Wirkungsstätte endete, wie sie wohl nur enden konnte: Die lebende Blackhawks-Legende schoss die Detroit Red Wings in der Verlängerung zum 3:2-Sieg über sein Ex-Team.

In seinem ersten Auftritt im United Center seit fast genau einem Jahr war der 35-Jährige mit der Rückennummer 88 frenetisch empfangen worden. Dass er Ende Februar 2023 zunächst zu den New York Rangers gewechselt war und nach einer Hüftoperation im Sommer am 28. November einen mit 2,75 Millionen US-Dollar (ca. 2,54 Millionen Euro) datierten Einjahresvertrag in Detroit unterschrieben hatte, tat der Liebe der Blackhawks-Fans keinen Abbruch. Dreimal hatte Kane, der Nummer-1-Pick 2007, mit Chicago den Stanley Cup gewonnen.

"Der ganze Abend war einfach seltsam", befand er und gab zu, bei all dem Trubel erst im zweiten Drittel zu seinem Spiel gefunden zu haben. Nach dem Spiel "habe ich einfach versucht, den Fans zu zeigen, dass mein Herz immer hier sein wird". Während die Blackhawks das punktschlechteste Team dieser NHL-Saison sind, peilen die Red Wings um Moritz Seider mit Kane den Sprung in die Playoffs an, den sie seit 2016 nicht mehr geschafft haben. Durch den fünften Sieg in Serie wachsen die Chancen, derzeit belegt Detroit einen Wildcard-Platz.

Crosby führt Penguins zu 7:6-Sieg - Luukkonen lässt Peterka & Co. jubeln

Gleich 13 Tore gab es zwischen den Pittsburgh Penguins und den Philadelphia Flyers zu bestaunen. Altmeister Sidney Crosby spielte beim 7:6-Heimsieg groß auf und brachte es zum zweiten Mal in dieser Saison auf vier Scorerpunkte - drei Assists und ein Tor. Die Penguins führten mit 2:1, 4:2, 6:4 und 7:5, mussten aber bis zum Schluss um den Heimsieg zittern.

Die Buffalo Sabres um J.J. Peterka (12:56 Eiszeit) setzten sich gegen die Carolina Hurricanes mit 3:2 nach Penaltyschießen durch und feierten damit erstmals in dieser Saison drei Siege hintereinander. Goalie Ukko-Pekka Luukkonen, der 30 Abschlüsse abwehrte und alle vier Penaltys parierte, war der unbestrittene Matchwinner.