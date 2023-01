Reichels großer Tag mit Folgen - Greiss trumpft auf

Youngster Lukas Reichel erfüllt sich einen Traum und darf auf mehr hoffen, Thomas Greiss meldet sich eindrucksvoll zurück, und David Pastrnak sorgt für Wortspiele. Die NHL am Montagmorgen.

Lukas Reichel ist erst 20 Jahre alt, doch dieser Abend wird wohl für immer ein besonderer in seinem Sportlerleben bleiben. In der Nacht auf Montag (MEZ) erzielte der Nürnberger beim 4:3-Erfolg seiner Chicago Blackhawks gegen die Calgary Flames seinen ersten NHL-Treffer und bereitete garnierend noch zwei weitere Tore vor - auch den entscheidenden nach 64 Sekunden in der Verlängerung durch Max Domi.

"Ein Traum ist wahrgeworden", schwärmte Reichel. "Das erste NHL-Tor ist ein ziemlich besonderer Moment für mich. Jetzt will ich weiter Gas geben." Reichel war in der vergangenen Woche vom Blackhawks-Farmteam Rockford IceHogs hochgezogen worden und absolvierte erst sein drittes Saisonspiel, sein 14. in der NHL insgesamt.

Jetzt darf er auf mehr hoffen. "Er hat sich einen Platz verdient", sagte sein Trainer Luke Richardson. Reichel sei nicht nur für ein oder zwei Spiele vorgesehen. "Es gilt nun zu schauen, ob er das aufrechterhalten kann." Er werde erstmal beim Team bleiben.

Die Blackhawks sind mit nur 24 Punkten weiterhin das schwächste Team dieser NHL-Saison, gewannen nun aber zumindest erstmals seit Oktober wieder zwei Partien am Stück - auch dank Reichel.

Greiss wehrt im letzten Drittel 23 Schüsse ab - Pastrnak trifft dreimal

Mit Thomas Greiss trumpfte noch ein zweiter deutscher NHL-Profi auf. Der 36 Jahre alte Goalie blieb bei seinem ersten Einsatz seit dem 20. Dezember ohne Gegentor und feierte seinen ersten Shutout der Saison. Beim 3:0 seiner St. Louis Blues bei den Minnesota Wild parierte Greiss 35 Schüsse, darunter satte 23 allein im Schlussdrittel. Brayden Schenn traf doppelt für die Gäste, die Fünfter der Central Division sind.

Seinen 13. NHL-Dreierpack erzielte derweil David Pastrnak, der die Boston Bruins zu einem 7:1-Kantersieg bei den Anaheim Ducks führte. "Pasta Party", titelte die offizielle NHL-Website über den 26-jährigen Tschechen, der außerdem einen weiteren Treffer vorbereitete. Die Bruins punkteten bereits im 14. Spiel hintereinander.