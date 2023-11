Konstanter Peterka sticht Reichel aus - Rückkehrer Nedeljkovic ärgert den Meister

JJ Peterka hat das deutsche Duell mit Lukas Reichel doppelt gewonnen, und die Vegas Golden Knights verzweifeln an Rückkehrer Alex Nedeljkovic. Die NHL am Montagmorgen.

Nach drei Niederlagen hintereinander haben die Buffalo Sabres in der NHL ihren achten Saisonsieg gefeiert. Das viertschlechteste Team der Eastern Conference setzte sich in der Nacht auf Montag (MEZ) bei den Chicago Blackhawks, dem zweitschlechtesten im Westen, mit 3:2 durch.

Rasmus Dahlin traf zur Führung (5.) und bereitete die anderen beiden Treffer vor, doch auch Teamkollege JJ Peterka wusste zu überzeugen. Der 21-Jährige sammelte in 14:35 Minuten Eiszeit zwei Assists ein und steht nun bei 14 Scorerpunkten in 18 Spielen. In den letzten elf Auftritten blieb Peterka nur zweimal ohne Torbeteiligung, zum dritten Mal in 2023/24 gelangen ihm zwei auf einmal.

Damit gewann er auch das interne Duell mit dem gleichaltrigen Lukas Reichel (17:10 Minuten), der zumindest seine dritte Vorlage der Saison verzeichnete. Auch Toptalent Connor Bedard - nun bei acht Scorerpunkten in seinen jüngsten fünf Spielen (4/4) - konnte Chicagos vierte Niederlage am Stück nicht verhindern.

Goalie Nedeljkovic: Erst Tor, dann starkes Comeback

In Pittsburgh hieß der Mann des Abends eindeutig Alex Nedeljkovic. Der 27 Jahre alte Goalie, der rund einem Monat verletzungsbedingt ausgefallen war, parierte bei seinem Comeback nicht nur satte 38 Schüsse gegen Titelverteidiger Vegas Golden Knights, sondern verzeichnete auch noch einen Shutout: Die Penguins gewannen mit 3:0. Damit setzte Nedeljkovic seine "etwas chaotischen, aber spaßigen" letzten Tage fort: Am Freitag noch hatte er in der AHL Spielpraxis gesammelt - und ein Tor erzielt.

Während die Golden Knights zum dritten Mal in vier Spielen verloren, aber Topteam in der Western Conference bleiben, ist Pittsburghs Bilanz nun wieder positiv (9-8) - obwohl Sidney Crosby erstmals nach elf Partien wieder ohne Scorerpunkt blieb.

Bestens in Form präsentierten sich erneut die Philadelphia Flyers, die beim 5:2 gegen die Columbus Blue Jackets ihren fünften Erfolg nacheinander einfuhren.