Arbeitssieg in Chemnitz: Behrens erlöst Union in der Verlängerung

Union Berlin mühte sich beim Regionalligisten Chemnitzer FC zum Sieg. Erst in der Verlängerung erzielte Joker Behrens den entscheidenden Treffer.

Der Chemnitzer Trainer Christian Tiffert setzte bei der Generalprobe vor dem Regionalliga-Saisonstart auf bewährtes Personal. Lediglich Rechtsverteidiger Berger gab sein Debüt für den CFC.

Union-Coach Urs Fischer setzte beim Pflichtspielstart auf zwei Neuzugänge. Awoniyi-Nachfolger Siebatcheu startete im Sturm und Haberer im zentralen Mittelfeld.

Trimmel und Knoche verpassen die Führung

Im Stadion an der Gellertstraße entwickelte sich die erwartete Partie: Die Berliner übernahmen sofort die Spielkontrolle und setzten sich in der gegnerischen Hälfte fest. Allerdings fiel den Gästen aus dem Spiel heraus gegen die engmaschige CFC-Defensive wenig ein, sodass sie nur nach Gießelmanns Standardsituationen Torgefahr ausstrahlten. Im Anschluss an einen Einwurf des Außenverteidigers verzog Trimmel nach starker Vorarbeit von Siebatcheu (14.). Nur zwei Minuten später scheiterte Knoche nach einem Eckball per Kopf an Jakubov.

Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte trauten sich die Hausherren mehr zu und spielten variabler - phasenweise presste der Regionalligist hoch. Damit hatte der Bundesligist, der mit hohen Bällen auf Siebatcheu zum Erfolg zu kommen wollte, sichtlich Probleme. Lediglich einmal stimmte in Durchgang eins die Präzision im Union-Passspiel und prompt wurde es gefährlich. Da Haberers Distanzschuss aber deutlich vorbeiflog, ging es torlos in die Pause (40.).

Siebatcheu kontert Müller

In den ersten Minuten nach dem Wiederanpfiff waren die Gastgeber das aktivere Team. Erst musste Trimmel vor dem einschussbereiten Brügmann klären (46.), anschließend tauchte Rönnow bei Roschers Schuss auf die kurze Ecke rechtzeitig ab (51.). Gut zehn Minuten später belohnte Chemnitz sich aber für den Auftritt in der Anfangsphase des zweiten Durchgangs. Müller verwerte Pagliucas Freistoßflanke zur Führung (62.). Der große Jubel war noch gar nicht verflogen, als Siebatcheu nach der Vorlage des zuvor eingewechselten Voglsammer aus der Drehung ausglich (64.).

Union erhöht in der Schlussphase den Druck

Anschließend neutralisierten sich die beiden Mannschaften bis in die Schlussphase wieder - erst nach der Hereinnahme von Pantovic und Ryerson (79.) kreierten die Gäste Chancen. Nach Vorlage des Erstgenannten verpasste Schäfer per Kopf das 2:1 - Jakubov kratzte das Leder noch aus der Ecke (81.). Vier Minuten später wäre der Torwart aber machtlos gewesen: Trimmels Distanzschuss krachte an den Pfosten. Da der Schlussmann den anschließenden Schuss von Ryerson im Verbund mit Zickert abwehrte (85.), blieb es nach 90 Minuten beim 1:1.

Nachdem der Regionalligist in der Schlussphase der regulären Spielzeit geschwommen hatte, machten sie es dem Favoriten in der Verlängerung erneut schwerer. Obwohl die Kräfte nachließen, schlossen sie immer noch rechtzeitig die Lücken, sodass sich Union in den ersten 15 Extra-Minuten keine nennenswerte Möglichkeit erspielte.

Joker Behrens sticht

Beim Wiederanpfiff ersetzte Behrens den erschöpften Siebatcheu, der notgedrungene Wechsel sollte sich noch auszahlen. Nachdem Trimmels Schlenzer am Tor vorbeizischte, sorgte sechs Minuten vor dem Ende ein Standard für die Entscheidung: Behrens wuchtete die Kugel ins Netz und versetzte den Gästeblock in Ekstase - es war die erste Hereingabe in der Verlängerung, die der CFC nicht verteidigen konnte. Weil die Sachsen keine Schlussoffensive entwickelten, mussten sie die knappe Niederlage hinnehmen.

Nun müssen sich die beiden Teams vor ihrem Liga-Auftakt schnell regenerieren: Chemnitz erwartet am Sonntag (13 Uhr) Tennis Borussia Berlin. Union empfängt am Samstag (15.30 Uhr) Hertha zum prestigeträchtigen Derby.

Die 2. DFB-Pokal-Runde wird erst im September ausgelost.