Bonn holt in Chemnitz das 3:0 - und steht im Halbfinale

Hauptrundengewinner Bonn steht im Halbfinale der Play-offs. Das 89:83 bei den Niners Chemnitz war der dritte Sieg in der Serie. In der nächsten Runde warten auf den Champions-League-Sieger die MHP Riesen Ludwigsburg.

TJ Shorts und seine Bonner zogen in Chemnitz in die nächste Runde ein. IMAGO/Alexander Trienitz

Die Telekom Baskets Bonn siegten am Montag bei den Niners Chemnitz auch im dritten Viertelfinalspiel mit 89:83 (54:42) und entschieden damit die Serie Best-of-five mit 3:0 klar für sich.

Der Champions-League-Sieger hatte mit den heimstarken Chemnitzern einige Probleme. Die Gastgeber von Trainer Rodrigo Pastore, der 1999 für ein Jahr als Spieler für die Bonner aktiv war, hielten gut dagegen (28:26/11. Minute). Einmal mehr konnten die Rheinländer auf TJ Shorts und Tyson Ward vertrauen: Die beiden US-Amerikaner führten die Baskets zu einer 54:42-Pausenführung.

Kevin Yebo und Kevin Weidemann brachten Chemnitz nach dem Seitenwechsel immer wieder heran und ließen Bonn nicht wegziehen. Knapp eine Minute vor dem Ende konnte Weidemann mit einem erfolgreichen Distanzwurf auf 83:87 verkürzen. Die Baskets ließen sich den Erfolg aber nicht mehr nehmen. Bester Schütze beim Sieger war Shorts mit 20 Punkten. Weidemann sorgte bei den Niners für 19 Zähler.

Um den letzten Halbfinal-Platz kämpfen am Mittwoch (20.30 Uhr) ratiopharm Ulm und Titelverteidiger Alba Berlin. Die Ulmer führen in der Serie überraschend mit 2:1. Gegner in der Runde der letzten vier Teams ist Pokalsieger FC Bayern München.