Chelsea zieht kontroversen Antrag wieder zurück

Der FC Chelsea hatte beantragt, das FA-Cup-Viertelfinale gegen Middlesbrough ohne Zuschauer austragen zu lassen. Nach öffentlicher Kritik zogen die Blues diesen nun zurück.

Nur Stunden nachdem der FC Chelsea mit einem Antrag beim englischen Fußballverband FA, das FA-Cup-Viertelfinale gegen den Zweitligisten Middlesbrough ohne Zuschauer austragen zu lassen, für Empörung gesorgt hatte, haben die Londoner laut einem Statement der FA diesen Antrag nun wieder zurückgezogen. "Nach konstruktiven Gesprächen zwischen der FA und Chelsea erklärte sich der Klub bereit, den Antrag zurückzuziehen", ließ der Verband verlauten.

"Die FA betätigt sich weiterhin in Gesprächen mit Chelsea, der Premier League und der englischen Regierung, um gemeinsam eine Lösung zu finden, die es einerseits Chelsea-Fans erlauben würde, die Spiele des Vereins an der Stamford Bridge zu besuchen und andererseits versichern würde, dass die Sanktionen gegen den Besitzer des Klubs respektiert werden würden", so der Verband weiter. Chelsea selbst dankte dem Verband für seine Bemühungen.

"Chelsea und sportliche Integrität passen nicht in denselben Satz"

Die Blues hatten am Dienstag verkündet, den Antrag bei der FA "mit extremem Widerwillen" zu stellen und dies nur zu tun, um die "sportliche Integrität" zu wahren. Direkt nachdem der Antrag öffentlich wurde, kritisierte der Vorstand des FC Middlesbrough, Steve Gibson, das Vorhaben scharf: "Chelsea und sportliche Integrität passen nicht in denselben Satz", sagte der 64-Jährige zu "The Athletic".

Auch aus den eigenen Reihen kam jedoch Kritik an dem Vorhaben. Der Chelsea Supporters Trust, eine Fan-Organisation des Vereins, mahnte in einem Statement an, dass ein Geisterspiel "keinem Fan etwas nütze". Nach dem Rückzieher kann der Ball am Samstagnachmittag (16 Uhr) im Riverside Stadium wie gewohnt vor Zuschauern rollen.