"Bizarr und höchst ironisch": Chelsea-Antrag sorgt für Empörung

Weil er selbst keine Tickets verkaufen darf, hat der FC Chelsea für sein FA-Cup-Viertelfinale am Samstag einen Antrag gestellt, der für Kopfschütteln sorgt.

Der FC Chelsea tritt am Samstag unter ungewöhnlichen Umständen im FA-Cup-Viertelfinale an. picture alliance / NurPhoto

Die Sanktionen gegen Roman Abramovich haben beim FC Chelsea weiterhin ungewöhnliche Folgen. Weil die Reise zum FA-Cup-Viertelfinale beim Zweitligisten FC Middlesbrough am Samstag - anders als die zum Champions-League-Achtelfinalrückspiel in Lille - vor deren Inkrafttreten noch nicht geplant war, steht dem Champions-League-Sieger mangels Budget für einen Flug eine rund zehnstündige Busfahrt bevor.

Für weitaus mehr Aufsehen sorgte rund um das Pokalspiel aber etwas anderes: Am Dienstag stellte Chelsea nach eigenen Angaben "mit extremem Widerwillen" bei der FA den Antrag, die Partie vor leeren Rängen auszutragen - "aus Gründen der sportlichen Integrität". Zuvor hatte der Klub vergeblich versucht, doch noch eine Erlaubnis zu erhalten, Gästetickets für die Partie zu verkaufen; angeblich wäre er sogar bereit gewesen, sie zu verschenken.

Dass Chelsea als Reaktion nun darauf pocht, dass auch keine Middlesbrough-Fans ins Stadion kommen dürfen und dies die "fairste Vorgehensweise unter den derzeitigen Umständen" nennt, sorgte nicht nur in den sozialen Netzwerken schnell für Empörung - und unter anderem zur ironischen Frage, ob die Blues künftig konsequenterweise auch ihre Heimspiele ohne Zuschauer austragen; schließlich sind an der Stamford Bridge Gästefans seit vergangener Woche ebenfalls nicht mehr zugelassen.

Middlesbrough schießt gegen Chelsea

Middlesbrough geißelte Chelseas Vorstoß in einer Stellungnahme als "in jeder Hinsicht bizarr und vollkommen unbegründet". Die Sanktionen gegen Chelsea hätten "nichts mit dem FC Middlesbrough zu tun", und deswegen sei es "nicht nur extrem ungerecht, sondern ohne jede Grundlage", nun auch die Heimfans zu bestrafen. Dass ausgerechnet Chelsea von "Integrität" spreche, sei "in höchstem Maße ironisch".

Dass die FA dem Antrag stattgibt, ist unwahrscheinlich. Selbst bei einigen Chelsea-Fans dürfte er nicht besonders gut angekommen sein: Einige hundert hatten sich schon vor den Sanktionen gegen Abramovich Tickets für das Middlesbrough-Spiel gesichert.