Chelsea oder Liverpool: Wer macht Caicedo zum Rekordtransfer?

Der FC Chelsea und der FC Liverpool wollen noch am liebsten vor dem direkten Duell am Sonntag ihr Mittelfeld verstärken - mit dem selben Spieler. Moises Caicedo von Brighton & Hove Albion ist das Objekt der Begierde.

Die Transfer-Saga um Moises Caicedo begann bereits im Winter, als der FC Arsenal bereit war, knapp 70 Millionen Euro für den Ecuadorianer auf den Tisch zu legen. Der defensive Mittelfeldspieler sah sich selbst bereits auf dem Weg zu den Gunners und veröffentlichte einen Instagram-Post, wonach er stolz sei, Brighton eine Rekordablöse einzubringen.

Die Seagulls wollten aber bereits im Januar schon weit mehr für ihr Juwel, die Verhandlungen mit Arsenal gerieten ins Stocken und wurden letztlich begraben. Caicedo wurde anschließend vom Training ausgeschlossen, ehe Anfang März die Wogen mit einem neuen Vertrag bis 2027 geglättet wurden. Zumindest vorerst.

Doch nicht Lavia?

Mit Beginn des Sommertransferfensters schaltete sich der FC Chelsea aktiv in die Verhandlungen mit ein und machte Caicedo zum Wunschkandidaten im zentralen Mittelfeld, um die Abgänge von N'Golo Kanté (Al-Ittihad), Mateo Kovacic (ManCity) und Ruben Loftus-Cheek (AC Mailand) zu kompensieren. Mehrere Angebote an Brighton wurden seitdem abgelehnt, der Tabellen-6. der Vorsaison wollte stets mindestens 115 Millionen Euro für den 21-Jährigen.

In dieser Woche mischte sich plötzlich der FC Liverpool ein, der nach den Abschieden von James Milner (Brighton), Jordan Henderson (Al-Ettifaq) und Fabinho (Al-Ittihad) ebenfalls eine Vakanz im Mittelfeldzentrum hat. Eigentlich sollte Romeo Lavia vom FC Southampton diesen Platz einnehmen, die Reds scheiterten aber mit mehreren Offerten - die Saints erhoffen sich bis heute umgerechnet mindestens 58 Millionen Euro.

Mündliche Einigung mit Chelsea

Mehr als das Doppelte scheint der LFC nun für Caicedo auf den Tisch legen zu wollen, laut mehreren englischen Medienberichten wurde von Brighton in der Nacht auf Freitag ein Angebot in Höhe von 127 Millionen Euro akzeptiert. Damit würde Caicedo zum teuersten Transfer eines englischen Erstligisten werden.

Jürgen Klopp verkündete am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Liga-Start - ausgerechnet gegen Chelsea (Sonntag, 17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) -, dass er gesagt bekommen habe, die Einigung mit Brighton bestätigen zu können - jedoch nicht mit Caicedo. "Beim Spieler müssen wir noch warten", so Klopp, der auch einen möglichen Medizincheck am Freitag keine Zusage geben konnte.

Caicedo soll sich derweil weiter in London befinden und persönlich weiterhin Chelsea als seinen neuen Verein präferieren, zumal laut Transferexperte Fabrizio Romano bereits seit Ende Mai eine mündliche Einigung mit den Blues bestehen soll. Nun ist Chelsea wieder an der Reihe, das Angebot von Liverpool zu überbieten.