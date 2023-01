Tauziehen mit Instagram: Bekommt Arsenal Caicedo noch?

Premier-League-Spitzenreiter Arsenal will sich am "Deadline Day" mit Moises Caicedo aus Brighton verstärken - der alles dafür tut. Welche Rolle spielt Chelsea?

Darf er Brighton in diesem Winter noch verlassen? Moises Caicedo. IMAGO/Offside Sports Photography

Es waren Sätze, wie man sie schon hunderte Male gelesen hat, wenn sich ein Spieler nach einem Wechsel via Instagram von seinem bisherigen Klub verabschiedet. "Die Fans haben mich in ihr Herz geschlossen und werden immer in meinem Herzen sein", schrieb Moises Caicedo. "Ich hoffe, sie können verstehen, warum ich diese großartige Chance wahrnehmen möchte."

Anders war diesmal nur ein entscheidendes Detail: Caicedo war noch gar nicht gewechselt. Vielmehr hatte sein Arbeitgeber, der Premier-League-Tabellensechste Brighton, mehrfach deutlich gemacht, dass er den 21-Jährigen nicht abzugeben gedenke. Zu diesem Zeitpunkt hatten die "Möwen" schon mindestens ein Angebot des FC Arsenal abgelehnt.

Die Caicedo-Seite ist auch um klebrige Worte nicht verlegen

Ob er ihn sich nun selbst ausgedacht hat oder er einer Idee seines Beraters entsprang: Caicedos Instagram-Post machte aus einem normalen Transferpoker eine unschöne Angelegenheit. Brighton schloss ihn vom FA-Cup-Viertrundenspiel gegen Liverpool (2:1) aus, auch wenn Trainer Roberto de Zerbi betonte, welch "guter Kerl" Caicedo eigentlich sei.

Der zentrale Mittelfeldspieler, der erst vor zwei Jahren nach Brighton gewechselt war und die Hinrunde der vergangenen Saison noch auf Leihbasis beim belgischen Klub Beerschot verbracht hatte, scheint alles dafür zu tun, um Arsenal zu unterstützen. Mit klebrigen Worten bettelte er um die Freigabe aus seinem bis 2025 gültigen Vertrag ("Ich bin das jüngste von zehn Geschwistern und stamme aus armen Verhältnissen in Santa Domingo in Ecuador"), während Arsenal ein weiteres, angeblich rund 75 Millionen Euro schweres Angebot abgab, das Brighton abermals ablehnte, obwohl es einen Rekorddeal bedeutet hätte.

Wagt Arsenal ein weiteres Angebot? Und was plant Chelsea?

Der Klub von der englischen Südküste, der sich schon bei Ben White (2021 für 58,5 Millionen Euro zu Arsenal) oder Marc Cucurella (2022 für 65 Millionen Euro zu Chelsea) als knallharter Verhandler präsentierte, hat im Januar erst Leandro Trossard für rund 25 Millionen Euro an die Gunners abgegeben und im Kampf um Europa wenig Interesse am Abschied weiterer Leistungsträger - aber gewiss auch bei Caicedo eine Schmerzgrenze. Wagt Arsenal am Dienstag noch eine weitere Offerte?

Und dann ist da noch der FC Chelsea. Der "Guardian" berichtet, dass auch die Blues - wie unlängst bei Mykhaylo Mudryk - Arsenal noch in die Quere kommen könnten und am "Deadline Day" ebenfalls um Caicedo mitbieten könnten, der Chelsea-Trainer Graham Potter aus Brighton bestens bekennt. Pikant dabei: Mit Europameister Jorginho soll just ein Chelsea-Profi Arsenals Alternative sein, sollte Caicedo nicht zu den Gunners wechseln.