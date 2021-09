Lukakus Prämiere: Chelsea schlägt Aston Villa

Die Rückkehr an die Stamford Bridge ist geglückt. Romelu Lukaku hat mit dem FC Chelsea einen 3:0-Sieg gegen Aston Villa eingefahren - und den persönlichen Bann gebrochen.

Jubelte zum ersten Mal an der Stamford Bridge: Romelu Lukaku. Getty Images

Also doch: Romelu Lukaku kann auch an der Stamford Bridge treffen. Im mittlerweile 15. Spiel im Londoner Stadion - sei es für oder gegen die Blues - gelangen dem Belgier seine ersten Treffer. Aber der Reihe nach ...

Chelsea startete nach dem 1:1 gegen Liverpool unter anderem mit Havertz, Neuzugang und Debütant Saul Niguez - und Thiago Silva. Erst am Samstagvormittag teilte die FIFA mit, dass der brasilianische Verband seine Beschwerde gegen den Einsatz seiner Premier-League-Profis zurückgezogen hatte. Dafür musste Aston Villa auf wichtige südamerikanische Stammkräfte verzichten: Die Argentinier Martinez und Buendia durften nach ihrer Länderspielreise nicht nach England einreisen.

Lukaku vergoldet Kovacic-Vorarbeit

Martinez' Vertretung Steer machte früh einen etwas unsicheren Eindruck. Eine Ecke von Hudson-Odoi ließ der Schlussmann durchrutschten, vor der Linie rettete Konsa noch mit dem Oberschenkel und drückte den Ball an die Unterlatte (9.). Wenige Minuten später war der Villans-Torhüter dann chancenlos. Nach einem tollen Dribbling setzte Kovacic seinen Stürmer Lukaku präzise in Szene. Der Blues-Rekordtransfer ließ sich nicht zweimal bitten und erzielte bei seinem ersten Heimspiel für Chelsea seit knapp acht Jahren die Führung (15.).

Die Gäste zeigten sich davon aber ganz und gar nicht beeindruckt. Im Gegenteil: Aston Villa war in der Folge die aktivere Mannschaft - und hätte des Öfteren den Ausgleich erzielen können. Thiago Silva rettete zunächst gegen Watkins für den bereits geschlagenen Mendy (24.), ehe der Chelsea-Torhüter Mings' und Konsas Abschlüsse stark parierte (33.).

Chelsea eiskalt

Der Chancenwucher auf Seiten der Gäste sollte sich rächen: Nach einem missglückten Rückpass von Mings baute Kovacic die Führung im zweiten Durchgang aus (49.). Im Anschluss plätscherte das Spiel so dahin, das Tempo flachte immer mehr ab. Erst in der 73. Minute meldeten Traoré und Konsa mit seinem Kopfball die Gäste aus Birmingham wieder an, drei Minuten später verzog Marcos Alonso.

Als das Spiel schon lang entschieden war, setzte Lukaku quasi mit der letzten Aktion noch einen drauf und jagte den Ball nach Azpilicuetas Vorarbeit in den Winkel (90.+3). Damit zieht der FC Chelsea punktgleich mit Tabellenführer Manchester United, das sich bereits wenige Stunden zuvor bei Cristiano Ronaldos Rückkehr mit 4:1 gegen Newcastle United durchgesetzt hatte.