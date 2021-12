Rüdiger holt zwei Elfmeter heraus: Chelseas Last-Minute-Sieg gegen Leeds

Das Spiel des FC Chelsea gegen Leeds am Samstagnachmittag wurde vom Punkt entschieden. Ganze drei Elfmeter hatte die Partie zu bieten - Antonio Rüdiger holte zwei davon heraus.

Bei milden acht Grad Celsius begann eine muntere Partie an der Stamford Bridge. Chelsea startete mit allen drei deutschen Nationalspielern Rüdiger, Werner und Havertz und war ab der ersten Sekunde die spielbestimmende Mannschaft. Gegen gut organisierte und tiefstehende Gäste taten sich die Blues im letzten Drittel aber schwer. Die ersten beiden Ausrufezeichen setzte der Außenseiter, indem Raphinha Mendy mit einem direkten Freistoß prüfte (20.) und James nach Zweikampf mit Marcos Alonso einen Strafstoß zugesprochen bekam (25.). Den versenkte wiederum Raphinha cool zur Führung für Leeds (28.).

Chelsea tat sich weiterhin schwer, erst kurz vor der Pause wurde die Überlegenheit auch für Leeds-Keeper Meslier deutlich: Nach 42 Minuten musste er zum ersten Mal hinter sich greifen, nachdem Mount klasse freigespielt wurde, sodass dieser nur noch einschieben musste (42.). In der Nachspielzeit hatte dann Havertz die Führung zweimal auf dem Fuß, scheiterte aber erst an Meslier (45.+1), dann am entscheidend abfälschenden Forshaw (45.+2).

In der zweiten Hälfte eröffnete Leeds mit dem ersten Abschluss durch Harrison (50.), wurde dann aber kalt erwischt: Raphinha stoppte Rüdiger im eigenen Strafraum per Grätsche, Referee Christopher Kavanagh pfiff zunächst nicht, entschied nach Ansicht der Videobilder aber doch auf Elfmeter. Den versenkte Jorginho souverän zum 2:1 (58.).

Premierentorschütze Gelhardt bringt Leeds zurück - Jorginho schlägt erneut zu

Daraufhin flachte die Intensität des Spiels stark ab. Chelsea schien nicht den Ehrgeiz zu haben, unbedingt weitere Treffer erzielen zu wollen und Leeds brauchte erst neue Kraft. Die kam in Minute 82 in Form des 19-jährigen Gelhardt, der nur 80 Sekunden später von Roberts bedient wurde und zu seinem ersten Premier-League-Treffer einschob - 2:2 (83.). Schlagartig wurde es stumm an der Stamford Bridge, bis in der Nachspielzeit Rüdiger ein zweites Mal im gegnerischen Strafraum zu Boden ging (90.+2). Wieder war es Jorginho, der den fälligen Elfmeter übernahm und souverän zum 3:2-Endstand vollstreckte (90.+4).

Somit hält Chelsea mit den direkten Konkurrenten ManCity und Liverpool schritt und kann ohne zusätzlichen Druck in die kommende englische Woche gehen. In der empfängt der Champions-League-Sieger am Donnerstag (20.45 Uhr) den FC Everton. Leeds ist bereits am Dienstag (21 Uhr) bei Manchester City zu Gast.