Eriksen und Janelt brillieren: Chelsea geht gegen die Bees klar baden

Der FC Chelsea hat seine Generalprobe vor der Champions League verpatzt und eine deutliche Niederlage gegen den FC Brentford hinnehmen müssen. Nach Rüdigers Traumtor drehten die Bees auf - auch, dank eines deutschen U-Nationalspielers.

Blues-Coach Thomas Tuchel setzte nach dem 2:0 im FA-Cup-Viertelfinale beim FC Middlesbrough, das vor der Länderspielpause den sechsten Pflichtspielsieg in Serie bedeutet hatte, auf alle drei deutschen Nationalspieler. Rüdiger, Werner und Havertz standen in der Startelf.

Und auch auf der Gegenseite begann ein Deutscher: Brentfords Trainer Thomas Frank ließ wie so oft in dieser Saison Janelt beginnen, der tags zuvor seinen Vertrag bei den Bees langfristig verlängert hatte.

Janelt und seine Kollegen begannen an der Stamford Bridge dominant und setzten schläfrige Blues in der Anfangsviertelstunde gehörig unter Druck, Toney vergab gleich drei Möglichkeiten (6., 9., 11.).

Tuchels Schützlinge brauchten ungewöhnlich lange, um sich zu stabilisieren. Auch danach wurde es nach vorne nur selten gefährlich, immerhin die Defensive hielt jetzt aber besser dagegen. Havertz und Werner blieben im gesamten ersten Durchgang komplett abgemeldet. Immerhin Ziyech machte einmal auf sich aufmerksam, zog in die Mitte und prüfte Raya - da waren bereits knapp 40 Minuten gespielt.

Janelt kontert Rüdigers Strahl - Eriksen stellt Spiel auf den Kopf

Der zweite Durchgang bot nach einer ereignisarmen ersten Hälfte bereits in den ersten zehn Minuten mehr, als meist ein ganzes Fußballspiel in 90 Minuten. Rüdiger eröffnete den Durchgang mit einem sehenswerten Strahl aus 30 Metern, der Raya keine Chance ließ (48.).

Doch das war vielmehr nur der Auftakt für starke zehn Minuten der Bees, die das Spiel entscheiden sollten. Denn auch auf der anderen Seite machte ein Deutscher auf sich aufmerksam: Janelt glich nach einer guten Kombination der Gäste prompt aus (50.), nur kurze Zeit später schob Eriksen einen Konter Brentfords zur Führung über die Linie (54.) - es war Eriksens erster Treffer in der Premier League seit 2019, damals noch im Trikot der Spurs.

Damit aber noch lange nicht genug: Pünktlich zur Stundenmarke tauchte erneut Janelt frei vor Mendy auf und überlupfte den Senegalesen aus spitzem Winkel zum Doppelpack, 3:1. Davon mussten sich die Blues erst einmal erholen, schafften das bis in die Schlussphase hinein aber nicht.

Wissa macht den Deckel drauf - Chelsea verpatzt Generalprobe

Und auch in dieser wurde es über Havertz (70., 81.) zwar im Ansatz gefährlich, die Bees verteidigten aber geschlossen bis zum Schluss, Tuchels Mannen verzweifelten am Spielstil des Teams von Thomas Frank. Und diese setzten sogar noch einen drauf, nachdem Rüdiger patzte und für den kurz zuvor eingewechselten Wissa mustergültig servierte (87.).

4:1 war also dann das Endresultat, wodurch Chelsea nach zuvor sechs Siegen in Serie die Generalprobe verpatzte und die Meisterschaftsträume nun endgültig begraben kann. Chelsea trifft am Mittwoch (21 Uhr) vor heimischen Fans im Viertelfinale der Champions League auf Real Madrid. Der FC Brentford, der sich durch den Dreier wohl den Klassenerhalt sicherte, reist am kommenden Sonntag (16 Uhr) zum FC Watford.